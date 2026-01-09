Las mejores canciones de rock para aliviar y controlar la angustia; ‘Let it be’ en la lista
Aunque el rock es ampliamente asociado con sensaciones fuertes, también puede ayudar a calmar sensaciones negativas.
Durante décadas, el rock ha sido un género musical que se relaciona principalmente con fuerza, rebeldía y emociones intensas. Desde los riffs potentes de guitarra hasta letras desgarradores, el rock ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo.
Sin embargo, más allá de ser considerado como uno de los géneros más fuertes, el rock también ha demostrado ser una gran herramienta para canalizar sentimientos como la tristeza, la ansiedad y hasta la angustia.
Aunque muchos lo asocian con sensaciones fuertes y estados emocionales agitados, el rock también tiene su lado terapéutico. A través de melodías suaves, letras introspectivas y arreglos emocionales, algunas canciones sirven para canalizar ciertos sentimientos.
Escuchar música no elimina la angustia de manera inmediata, pero sí puede ser un primer paso para sentirse mejor. A través de sonidos más suaves y letras cargadas de reflexión, muchas bandas de rock han compuesto canciones capaces de disminuir el estrés y generar calma.
A continuación, la inteligencia artificial realizó una selección de canciones de rock que le podrían ayudar en sus momentos más difíciles y de angustia:
Así como el rock puede levantar el ánimo y llenar de energía, también puede ofrecer cierto consuelo en momentos de dolor y angustia. Escucharlas con atención, puede ayudar a mitigar ciertos sentimientos de tristeza.
