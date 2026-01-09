Las mejores canciones de rock para aliviar y controlar la angustia; ‘Let it be’ en la lista

Durante décadas, el rock ha sido un género musical que se relaciona principalmente con fuerza, rebeldía y emociones intensas. Desde los riffs potentes de guitarra hasta letras desgarradores, el rock ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, más allá de ser considerado como uno de los géneros más fuertes, el rock también ha demostrado ser una gran herramienta para canalizar sentimientos como la tristeza, la ansiedad y hasta la angustia.

Le puede interesar: La canción de Linkin Park ‘perfecta’ para acabar con los nervios y la ansiedad

Aunque muchos lo asocian con sensaciones fuertes y estados emocionales agitados, el rock también tiene su lado terapéutico. A través de melodías suaves, letras introspectivas y arreglos emocionales, algunas canciones sirven para canalizar ciertos sentimientos.

Canciones de rock para calmar la angustia

Escuchar música no elimina la angustia de manera inmediata, pero sí puede ser un primer paso para sentirse mejor. A través de sonidos más suaves y letras cargadas de reflexión, muchas bandas de rock han compuesto canciones capaces de disminuir el estrés y generar calma.

Mire también: La canción de Queen ‘perfecta’ para sentir alegría y mejorar su animo con solo escucharla

A continuación, la inteligencia artificial realizó una selección de canciones de rock que le podrían ayudar en sus momentos más difíciles y de angustia:

Pink Floyd – “Wish You Were Here”

Un clásico introspectivo que invita a la reflexión y conecta con el sentimiento de ausencia y anhelo, ayudando a liberar emociones contenidas.



The Beatles – “Let It Be”

Esta emblemática balada de los Beatles ofrece un mensaje de aceptación y serenidad ante las adversidades, ideal para momentos de incertidumbre.



Radiohead – “No Surprises”

Con una melodía casi hipnótica y letras que transmiten cansancio emocional, esta canción puede ser una especie de espejo emocional que ayuda a procesar la angustia.



Coldplay – “Fix You”

Una canción cargada de empatía y esperanza, que evoluciona desde la tristeza hasta un punto de luz emocional. Perfecta para quienes necesitan sentir que no están solos.



Red Hot Chili Peppers – “Road Trippin'”

Lejos del funk explosivo que los caracteriza, esta canción es una joya acústica que invita al descanso mental y al viaje interior.



Así como el rock puede levantar el ánimo y llenar de energía, también puede ofrecer cierto consuelo en momentos de dolor y angustia. Escucharlas con atención, puede ayudar a mitigar ciertos sentimientos de tristeza.