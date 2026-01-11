Los tres mejores discos de rock de los últimos años que han hecho historia; Led Zeppelin en la lista

Todos los días, los artistas buscan la manera de poder conseguir sacar nuevas canciones con el fin de poder llegar a su público de una forma diferente. Por eso, a lo largo de los últimos años, se han dado a conocer varios discos de rock que, sin duda, lograron posicionarse entre los mejores.

Por eso, en esta oportunidad recordamos cuáles fueron esos tres discos que sin duda están en el listado de los mejores por todo el significado que hay detrás no solo de sus canciones, sino de lo que esto significó para los artistas. Allí se encuentran algunos discos de bandas reconocidas, mientras que otros no son tan conocidos a nivel nacional, pero en el exterior sí se destacaron.

Los tres mejores discos de rock de los últimos años

The Strokes – Is This It: Aunque antes de esta canción la banda no era tan conocida, después del lanzamiento de este disco en el 2001 lograron hacer historia y quedar en la memoria de cientos de personas. Después de eso, lanzaron nuevos discos que lo llevaron a posicionarse como una de las bandas más importantes en Nueva York, Estados Unidos, y ya acumulan millones de reproducciones en YouTube.

Almendra – Almendra: El primer disco de esta agrupación llevó su mismo nombre, su lanzamiento se dio en 1970 y para algunos fueron quienes llevaron al nacimiento de varias bandas de rock en su país de origen. Además, decidieron presentar una novedad importante, pues en varias de sus canciones se escuchaba el sonido del piano, por lo que esto no era tan común en las canciones de rock, por lo que los llevó a marcar una diferencia relevante, que le agradó mucho a todos sus seguidores.

Led Zeppelin – Zeppelin: Este disco se lanzó en 1961 y nunca se imaginaron que esto marcaría su carrera de esta manera, dando un nuevo significado a todo lo que tiene que ver con el rock en el mundo. De ahí en adelante, sus canciones, en donde el sonido de la guitarra, la batería, el bajo y la voz eran sorprendentes, pues nadie lograba igualarlos, algo que los llevó a lo más alto de su carrera y los tiene vigentes en la actualidad.



