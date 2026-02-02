Las tres canciones de rock más escuchadas en el 2025 según la IA; Enter Sandman de Metallica en el top

El rock se sigue posicionando como uno de los géneros más escuchados en todo el mundo, así que cada año, cientos de personas escuchan canciones de icónicas bandas, con el fin de poder disfrutar de su vida con los ritmos de sus artistas favoritos. En esta oportunidad, con ayuda de la inteligencia artificial, se dieron a conocer cuáles fueron las tres canciones más escuchadas a lo largo del 2025, que sin duda hicieron historia, en donde hay unas de Metallica.

Se trata de tres canciones de bandas legendarias de rock que han hecho historia en todo el mundo. Aunque muchas se estrenaron hace varios años, aún en la actualidad se escuchan en varios de los escenarios más importantes, al punto que ya tienen más de dos mil millones de reproducciones en plataformas musicales.

Las tres canciones de rock más escuchadas en el 2025

The Beatles – Here Comes The Sun: Esta es una de las canciones más legendarias en la historia del rock, pues no solo se destaca por ser una de las más escuchadas, sino que logró marcar algo diferente en todo lo que escribía la banda. Tiene millones de reproducciones en plataformas musicales; de hecho, llegó a acumular más de un millón de visualizaciones en el último año.

Metallica – Nothing Else Matters: Esta canción de Metallica se logró posicionar como una de las más populares en múltiples plataformas. Tiene más de 1.700 millones de reproducciones y se destaca como una de las canciones más escuchadas a lo largo del 2025, por todo lo que significa y la gran acogida que le han dado los fans.

Metallica – Enter Sandman: Sin duda, este es uno de los éxitos más populares de Metallica que ya acumula más de dos mil millones de reproducciones en diferentes plataformas, como Spotify y YouTube. Para muchos, este es uno de los éxitos del rock y metal que logró posicionarse en la industria musical en todo el mundo.

Su lanzamiento oficial fue el 29 de julio de 1991, fue catalogada como una canción de heavy metal y hard rock, tiene una duración de 5 minutos con 30 segundos. Es una composición original de James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett.