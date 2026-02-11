Revelan que la muerte de Kurt Cobain se habría tratado de un homicidio: esto es lo que se sabe

Kurt Cobain es, sin dudas, una de las leyendas más grandes en la historia del rock y la música. El vocalista y líder de Nirvana dejó grandes éxitos, al igual que un legado inigualable, con el que sus fanáticos se han identificado por años.

A pesar de su relativamente corta trayectoria, Cobain destaca como uno de los mayores líderes del grunge y el rock, al punto de que su fallecimiento es uno de los hechos más resaltantes de la historia de la cultura musical.

Sin embargo, las características de este deceso estarían en dudas, luego de que el Daily Mail revelara un reportaje que indicaría que, en lugar de un suicidio, el fallecimiento de Kurt Cobain sería un homicidio.

La muerte de Kurt Cobain habría sido un homicidio

Indudablemente, el suicidio de Kurt Cobain es uno de los hechos que han conmovido de mayor manera a los amantes del rock en el mundo. Este hecho ocurrido en 1994 dejó a varios fanáticos de luto, y con el recuerdo imborrable de una leyenda.

Por muchos años se ha asegurado que este fallecimiento se trató de un suicidio, luego de que Cobain se disparara en la cabeza con una escopeta, luego de dejar una nota de adiós.

No obstante, este 10 de febrero, el Daily Mail reveló que esta versión sería inverosimil, y que incluso habrían pruebas que señalan a un homicidio. Según esta revelación, Michelle Wilkins, una investigadora independiente reanalizó la autopsia.

Luego de esto explicó que en dichos exámenes no se encuentran indicios fehacientes que hagan referencia a una muerte instantánea por arma de fuego.

En realidad, el fallecimiento de Cobain habría ocurrido por una sobredosis de heroina, droga que también fue hallada en la escena de aquel momento.

La hipótesis indicaría que Cobain fue abordado por varios agresores. Estos lo obligaron a tomar esta dosis incapacitante de heroina para así luego dispararle, y fingir esto como un suicidio.

La propia Wilkins explica que de hecho, algunas pruebas mostrarían que su cuerpo fue arrastrado, y que algunas partes del mismo están demasiado limpias como para tratarse de un suicidio con escopeta.

¿Se reabrirá el caso?

La detective asegura que las pruebas demuestran que el deterioro inmediato de su cuerpo en el fallecimiento responderían a un deceso por sobredosis, y no a uno por arma de fuego.

Finalmente, la propia Wilkins explica que solo la primera parte de la carta de suicidio parece haber sido escrita por Cobain. De hecho en dicho fragmento solo hace referencia a salir de Nirvana.

El resto de la misma habría sido completada tiempo después, y que no coincide con la forma de escribir que llevaba Cobain en el inicio.

Cada una de estas pruebas fueron presentadas a las autoridades competentes. Sin embargo, desde el Daily Mail también revelaron que el Departamento de Policía de Seattle no planea reabrir el caso.

Todo indicaría a que este hecho se mantendría de esta manera, aunque, esta versión ha conmocionado a miles de fanáticos en el mundo.