Bruce Dickinson, de Iron Maiden, prepara su nuevo disco de solista: tendrá 2 leyendas enormes

Bruce Dickinson es una de las leyendas más grandes en la historia del heavy metal. El cantante de Iron Maiden ha demostrado de manera impresionante su talento a lo largo de los años, gracias a su presencia y talento vocal.

Este artista ha participado en shows y éxitos legendarios, en los que se ha demostrado que el talento de Bruce Dickinson es totalmente inigualable en una banda como Iron Maiden.

Sin embargo, este vocalista también cuenta con proyectos en solitario, e incluso, estaría preparando su nuevo álbum solista.

Bruce Dickinson prepara nuevo álbum en solitario

El legado de Bruce Dickinson dentro del heavy metal es innegable. Este artista ha sido capaz de enamorar a miles de fanáticos, a partir de interpretaciones y composiciones legendarias.

Los fanáticos de la ‘doncella de hierro’ también valoran el talento de Bruce Dickinson en solitario, y de hecho, así lo han demostrado en cada uno de sus lanzamientos en solitario.

Este 2026 será un año de gran importancia para Iron Maiden, pero, también permitiría conocer nueva música para los amantes de la carrera de Dickinson en solitario.

Dicho vocalista había revelado en 2025 que planeaba grabar este disco a inicios de este nuevo año. Sin embargo, hasta el momento no se habían conocido nuevos detalles al respecto.

No obstante, en las últimas horas se pudo saber que Bruce efectivamente está en la grabación de este disco, e incluso contaría con la ayuda de 2 grandes leyendas del rock y el metal.

Recientemente, Andreas Kisser, el legendario guitarrista de Sepultura reveló que forma parte de este proyecto. Lo hizo a través de un post donde se pudo ver que efectivamente está grabando junto a Bruce Dickinson.

Sin embargo, hubo otra sorpresa incluso mayor para los amantes de Bruce Dickinson. En este post se pudo ver que este disco está siendo grabado en el Studio 606, de Dave Grohl.

De hecho, el legendario líder de Foo Fighters y ex-miembro de Nirvana también se vio en las fotografías, aunque se desconoce si su aporte también será musical.

¿Cuándo saldrá este disco?

Se desconoce con exactitud cuando saldrá el nuevo álbum de Bruce Dickinson. Aun así, se espera que este disco termine de ser grabado antes del segundo semestre de 2026, ya que el artista saldrá de gira por el mundo con Iron Maiden.