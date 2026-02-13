El speed metal es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. Este estilo sonoro ha enamorado a miles de fanáticos, sobre todo por la forma en que ha enamorado con su potencia a varios fanáticos.

Grandes artistas y bandas han llegado a enamorar al mundo, gracias a éxitos brillantes, y una amplia cantidad de ritmos que con euforia han marcado época.

Sin embargo, en este caso les hablaremos sobre el lado oscuro del speed metal, con lo que sería la banda más aburrida de este género.

¿Cuál es la banda más aburrida del speed metal?

Sin lugar a dudas, el speed metal es uno de los géneros más destacados en la historia de la música. El sonido de los instrumentos presentes en este estilo han llegado a desatar un sinfín de emociones para los fanáticos.

Aun así, algunas bandas han llegado a decepcionar, y hasta hacen que ciertas agrupaciones sean considerados fiascos dentro de este género.

De hecho, en este caso destacaremos una como la más aburrida del speed metal. Claramente al tratarse de algo tan subjetivo y amplio, es complejo dar una respuesta exacta.

No obstante, en este caso hemos optado por consultar a la IA, la cual se atrevió a escoger a una banda como la más aburrida de este estilo.

Según Gemini, la IA de Google, la banda más aburrida del speed metal es DragonForce. Esta agrupación originaria de Reino Unido ha encantado a todos con sus ritmos rápidos, como lo demuestra en éxitos de la talla de ‘Through The Fire And The Flames’.

A pesar de su velocidad y potencia, Gemini asegura que esta banda es plana, vacía e incluso sosa. La inteligencia artificial explica que la estructura de esta banda puede llegar a ser demasiado rigida, y falta de valor.

Claramente esta opinión es sumamente controversial, sobre todo al tratarse de una agrupación de gran potencial y relevancia dentro del género.

Esta agrupación es de las más escuchadas a nivel mundial, y su sonido ha llegado a encantar a miles de fanáticos, quienes han destacado su trayectoria desde sus inicios en 1999.

Cabe aclarar que esta elección es subjetiva, y no disminuye en lo absoluto el legado de una banda de notable relevancia, como lo es DragonForce.