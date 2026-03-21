¿A qué hora se presentan Tom Morello, The Killers, Travis y Deftones en el Estéreo Picnic? Prográmese

Después de que cientos de personas disfrutaran de todo lo que fue el primer día del Festival Estéreo Picnic 2026 y vieran a sus artistas favoritos en tarima, se viene un segundo día lleno de presentaciones internacionales. En esta oportunidad, el rock se convierte en uno de los protagonistas de la tarde, con las presentaciones de Tom Morello, The Killers, Travis y Deftones, quienes ya se encuentran en Bogotá listos para dar un show por todo lo alto.

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Tal y como el pasado viernes 20 de marzo, en esta oportunidad se espera que todos los seguidores de los artistas lleguen desde muy temprano al parque Simón Bolívar de Bogotá a vivir esta experiencia. Nuevamente, desde la 1:00 p.m. se van a abrir las puertas del lugar para empezar con este show que nadie se quiere perder. La última presentación será entre la 1:30 a.m. y las 3:00 a.m. del domingo 22 de marzo.

Es importante mencionar que los asistentes siempre deben portar su manilla, que en este caso es la boleta de entrada al evento durante los tres días del festival. Además, recuerde llevar impermeable, ropa cómoda y zapatos que lo ayuden a soportar varias horas de pie, con largas caminatas, pero también muchos momentos especiales junto a sus artistas.

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Horarios y escenarios para HOY sábado en el día dos del Festival Estéreo Picnic

Escenario Estéreo Picnic Smirnoff

02:15 p.m. – 03:00 p.m. School of Rock

04:15 p.m. – 05:00 p.m. Aria Vega

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Tom Morello

08:00 p.m. – 09:00 p.m. Kygo

10:25 p.m. – 11:45 p.m. The Killers

Escenario un mundo distinto

03:15 p.m. – 4:00 p.m. Manuel Lizarazo

05:00 p.m. – 06:00 p.m. The Whitest Boy Alive

07:00 p.m. – 08:00 p.m. Luis Alfonso

09:00 p.m. 10:15 p.m. Young Miko

12:00 a.m. – 01:30 a.m. Swedish House Mafia

Bosque Samsung

02:30 p.m. – 03:15 p.m. Machaka

04:00 p.m. – 05:00 p.m. 31 minutos

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ivan Cornejo

08:00 p.m. – 09:00 p.m. Guitarricadelafuente

01:30 a.m. – 03:00 a.m. Mochakk

Escenario Páramo

03:30 p.m. – 04:30 p.m. Kabinett

04:30 – 05:50 Daniel Andrés

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Roi Turbo

07:10 p.m. – 08:25 Silvia Ponce

08:25 p.m. – 10:10 p.m. TEED

11:45 p.m. – 11:55 p.m. HVOB

12:00 a.m. – 01:30 a.m. Rebolledo

01:30 a.m. – 3:00 a.m.Arcade Fire

Escenario Lago