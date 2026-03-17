El objeto de John Lennon que se convirtió en el más caro de la historia; fue usado en ‘A Day In The Life’

John Lennon marcó un antes y un después en la historia del rock. Su talento como compositor, cantante y músico transformó la manera de crear canciones dentro del género. Gran parte de ese impacto nació junto a su banda británica, The Beatles, grupo que cambió para siempre la música popular y que al día de hoy, a pesar de su separación, todavía conquista a nuevas generaciones de oyentes alrededor del mundo.

Por eso, cualquier objeto relacionado con el legado de Lennon despierta el interés de coleccionistas y amantes del rock. Instrumentos, manuscritos o piezas que pasaron por sus manos se convierten en verdaderas reliquias. Recientemente, uno de esos artículos alcanzó un récord histórico en el mundo de las subastas y confirmó el enorme valor cultural y emocional que rodea al artista.

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¿Qué objeto de John Lennon se convirtió en el más caro de la historia?

El objeto que rompió el récord fue el piano que John utilizó durante una etapa específica de ‘The Beatles’. Con este instrumento participó en la creación de canciones memorables del catálogo de la banda, entre ellas ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ y ‘A Day in the Life’, dos composiciones consideradas de las mejores dentro de la discografía del grupo.

La casa de subastas Christie’s organizó la venta en Nueva York y estableció un precio inicial entre 400.000 y 600.000 dólares. Sin embargo, el interés de los compradores superó todas las expectativas. Tras una intensa puja entre coleccionistas el piano alcanzó la impresionante cifra de 3.3 millones de dólares, lo que quintuplicó la estimación inicial de los especialistas.

La venta formó parte de la subasta The Jim Irsay Collection: Hall of Fame, un evento que reunió piezas icónicas de la historia del rock. Entre los objetos destacados también aparecieron la primera batería que utilizó Ringo Starr, integrante de The Beatles, y la famosa guitarra Black Strat del guitarrista David Gilmour, miembro de Pink Floyd.

Este tipo de subastas demuestra que el legado de los artistas tiene un valor demasiado significativo a pesar de su ausencia. Sus canciones, su influencia y los objetos que formaron parte de su proceso creativo continúan fascinando al público y mantienen vigente la historia de más de uno de los músicos más influyentes del mundo.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora