Miembro de AC/DC está hospitalizado en Buenos Aires a horas de su show: esto se sabe

AC/DC ha generado temor en sus fanáticos durante este 19 de marzo. La banda se encuentra en Buenos Aires a pocas horas de los que será su show en esta ciudad de Sudamérica, en una gira sumamente esperada.

La agrupación australiana ya aterrizó en suelo argentino. No obstante, este jueves saltaron las alarmas luego de que se revelara que uno de sus miembros está hospitalizado.

Según confirmó Reuters, Stevie Young, guitarrista de la banda está internado luego de haber llegado al país sudamericano. Aquí les tenemos toda la información de lo que se sabe hasta el momento.

Stevie Young, miembro de AC/DC está hospitalizado en Argentina

AC/DC ha protagonizado una gran gira por Sudamérica en los últimos días. La agrupación australiana ha pasado por países de la talla de Chile y Brasil.

Actualmente se preparan para un show en Argentina, aunque, el pánico ha inundado las redes, luego de que se revelara que Stevie Young, uno de sus miembros, está hospitalizado en este países.

Según expresó uno de los voceros de la banda, Young no se sentía bien a la llegada a este país, por lo que ha tenido que ser hospitalizado como medida de precaución.

Aun así, revelaron que Young estaría fuera de peligro y se encuentra bien, además de tener grandes deseos de presentarse en los escenarios de Argentina.

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Por ahora, el músico se realizará todas las pruebas necesarias para corroborar su estado de salud, y confirmar que pueda llevar a cabo a la perfección ambos shows en Argentina.

🇦🇷 | AHORA: STEVIE YOUNG, MIEMBRO DE LA BANDA AC/DC, HOSPITALIZADO EN BUENOS AIRES. pic.twitter.com/qPMn6xyhGk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 19, 2026

AC/DC tiene pautadas 2 shows en Argentina, los cuales se llevarán a cbo los días 23 y 31 de marzo. Luego de esto, Young y compañía tienen pautados shows en Ciudad de México.

Cabe recordar que Stevie forma parte de esta banda desde hace 1 década, y ocupa el lugar de Malcolm Young, luego de la salida y posterior fallecimiento de este icónico musico de la agrupación.

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Por el momento, los fanáticos estarán atentos a cada una de las novedades del estado de salud de este músico, con la confianza de que el show seguirá en pie, para así poder ver en vivo a una de las bandas más grandes en la historia de la música y el hard rock.