Festival de rock reúne a ‘Los Enanitos Verdes’ y ‘Los Auténticos Decadentes’; cuándo y dónde será

El 2026 empezó con toda en cuanto a conciertos y festivales musicales; este año, al parecer, el rock es el verdadero protagonista en shows por todo lo alto. Según se dio a conocer en días pasados, se viene un nuevo evento en donde se van a reunir varias de las bandas de rock en español como los Enanitos Verdes y Los Auténticos Decadentes.

Se trata de ‘Rock en Lima’, el evento en donde los fans de la música en español con sonidos fuertes, pero cargados de rock. Esta será la primera vez que bandas como ‘Los Enanitos Verdes’ y ‘Los Auténticos Decadentes’ se van a encontrar en el mismo escenario para vivir una noche cargada de buena música en español.

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Cuándo, dónde y precio de las entradas de ‘Rock en Lima’

El festival de música ‘Rock en Lima’ se va a realizar el próximo 28 de junio del 2026 en el Estadio San Marcos en Lima, Perú. Allí, se van a presentar cuatro bandas que, sin duda, a lo largo de su carrera han dejado en alto el rock en español, al llenar varios escenarios importantes en todo el mundo.

Para la edición 2026, se van a presentar bandas como Proyecto Uno, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma y Los Enanitos Verdes, cuatro agrupaciones que buscan emocionar a todos los fans a nivel nacional para brindar un show imperdible.

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Las entradas para este evento ya están disponibles en la plataforma de ‘Joinnus’ en la etapa de preventa con descuentos, en algunos casos con tarjetas de bancos exclusivos. Tenga en cuenta que hay diferentes precios para todas las necesidades, así que podrá elegir la que más se acomode a sus necesidades.

Según se dio a conocer en la página web, hay entradas platino con precios desde los $315.000 hasta los $100.000 en caso de que las llegue a comprar en preventa. Pero también está el precio full, que va desde los $380.000 la más cara hasta los $120.000, pero estos pueden cambiar al sumar el valor del servicio.

Este será uno de los eventos más destacados del rock en español que se van a realizar en el 2026, así que podría ser la primera y última vez que estas tres agrupaciones se reúnan en el mismo escenario.