Reviva el FEP 2026: Los momentos épicos del festival; The Killers, Deftones, pintas, parches y más

El pasado domingo 22 de marzo se puso fin a los tres días del FEP 2026, en donde varios artistas demostraron que quedaron enamorados de Colombia y no solo eso, sino que algunos hasta prometieron volver. Este evento estuvo lleno de nuevas experiencias, presentaciones musicales que sorprendieron a todos y mucha música que cautivó a los nuevos, pero también a los fans que llevaban años esperando para escucharlos.

Travis, The Killers, Tom Morello, Deftones, entre otros, fueron los artistas que contagiaron a todos los asistentes de un rock que pocas veces se ve en la capital. Por eso, revivimos cuáles fueron las mejores presentaciones de esta nueva edición, con las que todos los asistentes quedaron con ganas de poder volver en el 2027.

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Los mejores momentos del FEP 2026

Deftones demostró que su música está más viva que nunca en Colombia y es que con sus canciones todos vibraron de la emoción por todo lo que se estaba viviendo, tanto en el escenario como entre los asistentes. Desde la primera canción, hicieron un recorrido por su trayectoria, en donde hasta los que no los conocían se sintieron conectados con sus canciones.

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Los tragos colombianos siempre están presentes en este tipo de eventos y los integrantes de Viagra Boys no se querían ir sin probarlos. Por eso, en medio de su presentación en el último día del FEP, el vocalista tomó guaro, pidió cerveza y hasta habló del tejo, deporte nacional, en una de sus canciones.

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Lo que hizo Travis en el escenario no tiene explicación; emocionó a todos los asistentes, demostró que su música es lo más importante y dejó toda la energía en su show. Durante una hora, todos quedaron impresionados con su talento y algunos hasta quedaron con ganas de más.

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The Killers demostró que ellos tienen una canción perfecta para cada ocasión, así que todas las personas pudieron vivir cientos de emociones en un momento, donde los asistentes al FEP le pedían una y otra canción.