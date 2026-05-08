¡Gratis en Bogotá! Concierto Candelaria Rock en la Media Torta, ¿cuándo? Invitados y más del evento

Bogotá se convirtió en el escenario perfecto para presentar nuevos artistas y poner la música como protagonista. En esta oportunidad, en la Media Torta se va a realizar el festival Candelaria Rock IV, en donde se van a presentar varios exponentes del rock a nivel distrital, quienes se están dando a conocer con el fin de participar en múltiples eventos en el futuro.

Este evento es organizado por la Mesa de Rock de la Candelaria, Wild Noise Productions y la Escuela de Sonido. La idea es que en este espacio se puedan presentar todo tipo de agrupaciones emergentes que están haciendo camino en la industria, tanto del rock como del metal, a nivel nacional.

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Además, habrá un espacio especial para dos bandas de rock de la localidad, quienes vienen haciendo un largo proceso con el fin de consolidarse como una agrupación que llegue a tener gran reconocimiento. En el cartel hay bandas como Los Suziox, Threat, Power Insane, Keep The Rage, Terror Bringer, Kaoz Capital y dos agrupaciones invitadas del municipio de Soacha, como lo son Arkhanon, Fixura y Delirio.

Festival Candelaria Rock: Hora, fecha y entradas

Según se dio a conocer por medio de las redes oficiales de Idearte, este evento se va a realizar este sábado nueve de mayo desde las 11:00 a. m. con presentaciones de diferentes bandas cada hora. La entrada a la Media Torta de Bogotá será GRATIS hasta llenar el aforo disponible, así que se recomienda llegar con anticipación.

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Algunas de estas bandas estarían participando para poder tener presencia en todo lo que será el festival Rock al Parque 2026 en la celebración de su aniversario número 30. Así que se espera que sea una tarde cargada de talento, con la presencia de múltiples artistas que están listas para poner a rockear a todos los asistentes.