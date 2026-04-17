¡Hay nuevo campeón del Mundial del Rock de Radioacktiva! El ganador entre Linkin Park y Guns N’ Roses

Después de mucha espera, por fin tenemos un nuevo campeón en el Mundial del Rock. Esta icónica competencia enfrentó a grandes bandas, que demostraron el cariño y la pasión de su público de forma notable.

En este torneo se presentaron grandes enfrentamientos, en los que el volumen de votación por cada una de las agrupaciones fue brillante y notable, al punto de dejar a varios gigantes en el camino.

Sin embargo, después de varios choques, todo se definió entre dos bandas brillantes, como lo son Guns N’ Roses y Linkin Park.

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Ambas agrupaciones han dicho presente en esta final, y hoy 17 de abril hemos definido al gran campeón del Mundial del Rock de Radioacktiva.

Hay nuevo campeón en el Mundial del Rock de Radioacktiva

En una votación que volvió a romper récords, Linkin Park se enfrentó a Guns N’ Roses. El fandom de los ‘soldiers’ se midió a la agrupación de Axl Rose, luego de derrotar de forma notable a varios gigantes.

De manera final, la agrupación liderada por Mike Shinoda se vio obligada a enfrentarse a un grupo de peso notable como fue el caso de Guns N’ Roses.

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Los ‘gunners’ derrotaron a bandas de la talla de PXNDX o System of a Down, por lo que planeaban volver a posicionarse como favoritos para llevarse la final.

Sin embargo, luego de este gran choque, el coronado como campeón del Mundial del Rock de Radioacktiva fue Linkin Park. Esta iconica agrupación brilló gracias al gran peso de sus fanáticos.

Los ‘soldiers’ que representan a esta banda demostraron su gran notoriedad en el mundo, y le dieron el reinado a esta icónica agrupación del nu metal.

Indudablemente este torneo ha dejado grandes emociones, y aunque el gran premio se lo lleva Linkin Park, varias agrupaciones volvieron a demostrar su peso generacional, y el legado que poseen éxitos que han estremecido a todos sus fanáticos alrededor del mundo por largas décadas.