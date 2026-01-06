Debuts que hicieron temblar al rock: estos son los 7 mejores álbumes debut

El rock es uno de los géneros musicales más importantes del último siglo. Desde sus comienzos, acompañó a distintas generaciones y dio origen a bandas que marcaron la historia de la música. Grupos como The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones o The Doors dejaron una huella con su sonido y sus canciones.

En la historia del rock, los discos debut tienen un papel importante. Para algunas bandas, el primer álbum no solo fue el comienzo de su carrera, sino también el impulso que las llevó directamente al éxito. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos, ya que muchos debuts necesitan tiempo para ser reconocidos.

Aun así, existen ejemplos en los que ese primer disco impactó desde el primer día. Algunos artistas lograron destacarse de inmediato, se hicieron un lugar en la escena y dejaron una huella que se mantiene hasta hoy. Aunque no es lo más habitual, ciertos discos debut nacieron para convertirse en clásicos del rock.

Los 7 mejores álbumes debut de rock

A continuación, repasamos siete álbumes debut que se destacaron desde su lanzamiento y se volvieron claves dentro del género.

The Velvet Underground & Nico – The Velvet Underground & Nico (1967)

Un debut que rompió las reglas del rock de su época con un sonido distinto y letras poco comunes. Aunque no fue un éxito inmediato, su influencia fue clave para el rock alternativo.

Pearl Jam – Ten (1991)

Uno de los debuts más importantes del grunge. Con canciones que se volvieron populares rápidamente, consolidó a Pearl Jam y ayudó a definir el sonido de Seattle.

The Strokes – Is This It (2001)

Un disco que renovó el rock a comienzos del siglo XXI. Su estilo simple y directo marcó el inicio de la nueva escena indie.

Almendra – Almendra (1970)

Un álbum fundamental del rock argentino. Presentó una identidad propia y dio inicio a la carrera de Luis Alberto Spinetta.

Led Zeppelin – Led Zeppelin (1969)

Un debut potente que dejó claro el estilo de la banda. Mezcló blues y hard rock, sentando bases para el rock pesado.

Guns N’ Roses – Appetite for Destruction (1987)

Un primer disco arrollador, con canciones que se volvieron himnos del rock. Sigue siendo uno de los álbumes más exitosos del género.