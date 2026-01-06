Debuts que hicieron temblar al rock: estos son los 7 mejores álbumes debut
A lo largo de la historia del rock, muchos discos debut lograron un impacto tan rotundo que alcanzaron el éxito desde el primer momento.
El rock es uno de los géneros musicales más importantes del último siglo. Desde sus comienzos, acompañó a distintas generaciones y dio origen a bandas que marcaron la historia de la música. Grupos como The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling Stones o The Doors dejaron una huella con su sonido y sus canciones.
En la historia del rock, los discos debut tienen un papel importante. Para algunas bandas, el primer álbum no solo fue el comienzo de su carrera, sino también el impulso que las llevó directamente al éxito. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos, ya que muchos debuts necesitan tiempo para ser reconocidos.
Aun así, existen ejemplos en los que ese primer disco impactó desde el primer día. Algunos artistas lograron destacarse de inmediato, se hicieron un lugar en la escena y dejaron una huella que se mantiene hasta hoy. Aunque no es lo más habitual, ciertos discos debut nacieron para convertirse en clásicos del rock.
A continuación, repasamos siete álbumes debut que se destacaron desde su lanzamiento y se volvieron claves dentro del género.
