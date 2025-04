Estos son los 10 mejores riffs de guitarra del siglo XXI que marcaron una generación

La guitarra eléctrica, ese instrumento que una vez dominó el paisaje musical, ha encontrado nuevas formas de brillar en la era digital. A pesar de compartir protagonismo con sintetizadores, samples y producción digital, algunos riffs siguen siendo imposibles de ignorar.

Bajo esa premisa, el portal especializado Consequence decidió rendir tributo a los fraseos más emblemáticos de las últimas décadas con su lista de los 70 mejores riffs de guitarra del siglo XXI.

Listado de los mejores riffs de guitarras del siglo XXI

El primer puesto del ranking lo ocupa un riff que ya es parte de la cultura popular global: ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes. “Los primeros ocho segundos de ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes no solo cambiaron esencialmente 2003, si no toda la trayectoria de lo que terminó siendo la revuelta del garage rock”, afirma el medio.

El riff minimalista de Jack White, tocado en una guitarra semi-acústica con un pedal Whammy, cruzó los límites del rock para instalarse en estadios deportivos, marchas políticas y playlists de todo el mundo.

En segundo lugar, Queens of the Stone Age se consolida con ‘No One Knows’, una mezcla de precisión robótica y groove desértico: “Es instantáneamente memorable y ha demostrado ser atemporal, ya que sigue pegando con fuerza hasta el día de hoy”. El sello de Josh Homme se siente en cada compás, con una fórmula que definió el rock alternativo de los 2000.

Los nostálgicos de Guitar Hero reconocerán de inmediato el tercer lugar: ‘Reptilia’ de The Strokes. “Si tu canción llegaba al repertorio de Guitar Hero, eso decía algo sobre el nivel de riff que habías logrado”, señala el artículo. No hay riff que represente mejor la ola neoyorquina del garage revival que este.

El top 10 también incluye joyas como ‘Float On’ de Modest Mouse, cuyo flujo relajado pero constante lo convirtió en un himno indie, y ‘Square Hamme’ de Ghost, que con su magnetismo retro es capaz de conectar al instante con cualquier oyente. “En cuanto arranca el riff, se genera una conexión inmediata”.

‘Take Me Out’ de Franz Ferdinand se ubica en la mitad del ranking, recordando cómo un quiebre rítmico puede transformar un tema entero: “Y ese riff no se detiene: con sus seductores pulloffs y líneas melódicas, mantiene el pulso encendido de principio a fin”.

Por otro lado, ‘Fat Lip’ de Sum 41 captura a la perfección la angustia adolescente de los 2000: “Los powerchords se convirtieron en trampolines para una angustia juvenil cargada de energía”. Es el sonido de una generación que encontró en el punk melódico un canal para su inconformismo.

Desde Japón, Boris aparece en el puesto 7 con el poderoso y denso ‘Akuma No Uta’, ejemplo puro del doom más introspectivo: “Una simple progresión ascendente de tres notas con una caída en el giro final, tocada a un ritmo glacial”.

Cerrando el conteo, ‘Cochise’ de Audioslave suena como una bomba de rock industrializada gracias a Tom Morello. “Y qué riff: explosivo, memorable y profundamente satisfactorio”, celebra Consequence, destacando la crudeza elegante de este debut.

10. Audioslave – ‘Cochise’

9. Modest Mouse – ‘Float On’

8. Ghost – ‘Square Hammer’

7. Boris – ‘Akuma No Uta’

6. Sum 41 – ‘Fat Lip’

5. Franz Ferdinand – ‘Take Me Out’

4. System Of A Down – ‘Toxicity’

3. The Strokes – ‘Reptilia’

2. Queens Of The Stone Age – ‘No One Knows’

1. The White Stripes – ‘Seven Nation Army’

La publicación recuerda que “cada riff puede definir para siempre la identidad de una canción”, y eso es precisamente lo que une a estas diez piezas: su capacidad de permanecer en la memoria, trascendiendo modas, géneros y generaciones. Esta lista no solo es un homenaje, es un recordatorio de que la guitarra, lejos de desaparecer, sigue rugiendo con fuerza en pleno siglo XXI.