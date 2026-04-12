VIDEO: Así fue el impresionante show de Strokes en Coachella 2026; un regreso triunfal

Es un hecho: después de 15 años lejos de los escenarios, la reconocida banda de rock, The Strokes, volvió a pisar los escenarios por un show por todo lo alto. Durante la noche del segundo día del Festival Coachella 2026, los artistas volvieron a la tarima con el fin de tocar varios de sus éxitos más icónicos, pero también unas pistas de todo lo nuevo.

La banda de Nueva York demostró que el tiempo no pasa, así que todos cantaron sus canciones una y otra vez con el fin de conquistar a todos sus fans, quienes llevaban una larga temporada esperando esto. Pasadas las 10 de la noche, en el escenario principal la banda se apoderó de los micrófonos, emocionó a los asistentes y hasta sorprendió con todas las cosas nuevas de su presentación.

Leer más: ¡Strokes llega a los escenarios! Hora y dónde ver en VIVO HOY su regreso en Coachella 2026

VIDEO: Así fue el show de The Strokes en Coachella 2026

Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture empezaron a sonar varios sonidos típicos de la banda, con su canción ‘Bad Decisions’, seguida de ‘Hard to Explain’, ‘Selfless’, entre otros de los éxitos más conocidos de la agrupación.

Pero el mejor momento fue cuando cantaron ‘Going Shopping’, una canción que es uno de los primeros adelantos de lo que será su nuevo disco. Esto era algo que nadie se esperaba, pero sin duda logró conquistar a todos los presentes, quienes ya están pensando en lo que sería la gira de la banda con estos nuevos sonidos.

One of the greatest songs of all time The Strokes – Reptilia (Coachella 2026) pic.twitter.com/rV7863RRoM — zelda (@bbzeldy) April 12, 2026

Seguir leyendo: Tres canciones que marcaron el paso de Dave Mustaine por Metallica; fue el protagonista

Según mencionan los fans en redes sociales, el show fue mucho mejor de lo que ellos podían imaginar; el sonido de la banda está en su mejor momento, con clásicos que logran llevar a los asistentes a los 2000. Pero no solo eso, sino que vienen con mucha más fuerza, unos toques duros, fuertes, que los hace pensar que el tiempo en realidad no pasa.

The Strokes en Coachella pic.twitter.com/BYFBrhLxJI — Tráfico Cultural (@traficocultural) April 12, 2026

Uno de los momentos que nadie esperaba fue cuando cantaron ‘Reptilia’ en un momento donde la banda agradecía a los fans por estar ahí, pero también hacía comentarios respecto a lo que sería el show de Justin Bieber. Pese a eso, sí lograron llamar la atención de personas que no se esperaban todos estos ritmos en una banda de rock de los 2000.

THE STROKES TOCANDO YOU ONLY LIVE ONCE NO COACHELLA! pic.twitter.com/fHVz6vaZCP — daviiii (@steImas) April 12, 2026

Para terminar, The Strokes interpreto ‘What ever Happened?’, con la que cerraron el show que duro aproximadamente una hora. Además, abrieron la puerta para todo los que serán sus shows en los próximos meses, en donde quieren mostrar al público todos sus sonidos clásicos y los nuevos.