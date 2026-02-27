Tabla posiciones Liga BetPlay Dimayor 2026-I: Millonarios subió tras goleada al Pereira
Millonarios se acerca a los primeros 8 de la tabla de la Liga BetPlay 2026-I, y aquí se lo contamos al detalle.
Millonarios se acerca a los primeros 8 de la tabla de la Liga BetPlay 2026-I, y aquí se lo contamos al detalle.
La Liga BetPlay 2026-I ha vivido unas jornadas de gran emoción en el cierre de este mes de febrero. Varios equipos han dado muestras claras de talento, y se han posicionado como favoritos dentro de los cuadrangulares de este importante torneo.
Esta competencia vivió uno de los mejores desempeños de este semestre durante el pasado 26 de febrero, luego de que Millonarios venciera por 5-1 a Deportivo Pereira.
Más noticias: My Chemical Romance hizo homenaje a Millonarios en su show en Bogotá: pocos lo notaron
Claramente esto generó varios cambios en la tabla de posiciones y aquí les mostramos el panorama actual de este torneo, luego de 9 fechas disputadas.
Sin lugar a dudas, el 26 de febrero fue uno de los mejores días de este semestre para la hinchada de Millonarios. El equipo ‘embajador’ dio un duro golpe sobre la mesa, y demostró todo su potencial al vencer por 5 goles a 1 al Deportivo Pereira.
Más noticias: Estos son los 5 jugadores que más ganan en Millonarios en 2026, según la IA
Ante esto, el equipo de la capital logró llegar a la posición 10 con un total de 11 puntos, lo que le ha permitido posicionarse muy cerca de los primeros 8 puestos que dan paso a cuadrangulares.
Frente a esto, la tabla de posiciones se posiciona de la siguiente manera:
1- Inter de Bogotá – 17 puntos
2- Atlético Nacional – 15 puntos
3- Deportivo Pasto – 15 puntos
4- América de Cali – 13 puntos
5- Once Caldas – 13 puntos
6- Deportes Tolima – 12 puntos
7- Junior de Barranquilla – 12 puntos
8- Atlético Bucaramanga – 11 puntos
9- Deportivo Cali – 11 puntos
10- Millonarios – 11 puntos
11- Rionegro Águilas – 11 puntos
12- Llaneros – 10 puntos
13- Independiente Santa Fe – 10 puntos
14- Fortaleza – 10 puntos
15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos
16- Independiente Medellín – 7 puntos
17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos
18- Boyacá Chicó – 4 puntos
19- Deportivo Pereira – 4 puntos
20- Alianza – 3 puntos
Con este panorama, Millonarios confía en poder lograr su entrada a los primeros 8. Para ello, desea conseguir una victoria en su próximo compromiso por el torneo local.
El próximo choque del equipo capitalino está pautado para llevarse a cabo el próximo 5 de marzo, cuando reciba al Cúcuta Deportivo, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.
En dicha fecha, el ‘embajador’ se medirá al equipo de Norte de Santander desde las 4:00 p.m. cuando empiece a rodar el balón.