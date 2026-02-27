Tabla posiciones Liga BetPlay Dimayor 2026-I: Millonarios subió tras goleada al Pereira

La Liga BetPlay 2026-I ha vivido unas jornadas de gran emoción en el cierre de este mes de febrero. Varios equipos han dado muestras claras de talento, y se han posicionado como favoritos dentro de los cuadrangulares de este importante torneo.

Esta competencia vivió uno de los mejores desempeños de este semestre durante el pasado 26 de febrero, luego de que Millonarios venciera por 5-1 a Deportivo Pereira.

Claramente esto generó varios cambios en la tabla de posiciones y aquí les mostramos el panorama actual de este torneo, luego de 9 fechas disputadas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Sin lugar a dudas, el 26 de febrero fue uno de los mejores días de este semestre para la hinchada de Millonarios. El equipo ‘embajador’ dio un duro golpe sobre la mesa, y demostró todo su potencial al vencer por 5 goles a 1 al Deportivo Pereira.

Ante esto, el equipo de la capital logró llegar a la posición 10 con un total de 11 puntos, lo que le ha permitido posicionarse muy cerca de los primeros 8 puestos que dan paso a cuadrangulares.

Frente a esto, la tabla de posiciones se posiciona de la siguiente manera:

1- Inter de Bogotá – 17 puntos

2- Atlético Nacional – 15 puntos

3- Deportivo Pasto – 15 puntos

4- América de Cali – 13 puntos

5- Once Caldas – 13 puntos

6- Deportes Tolima – 12 puntos

7- Junior de Barranquilla – 12 puntos

8- Atlético Bucaramanga – 11 puntos

9- Deportivo Cali – 11 puntos

10- Millonarios – 11 puntos

11- Rionegro Águilas – 11 puntos

12- Llaneros – 10 puntos

13- Independiente Santa Fe – 10 puntos

14- Fortaleza – 10 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos

16- Independiente Medellín – 7 puntos

17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos

18- Boyacá Chicó – 4 puntos

19- Deportivo Pereira – 4 puntos

20- Alianza – 3 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Con este panorama, Millonarios confía en poder lograr su entrada a los primeros 8. Para ello, desea conseguir una victoria en su próximo compromiso por el torneo local.

El próximo choque del equipo capitalino está pautado para llevarse a cabo el próximo 5 de marzo, cuando reciba al Cúcuta Deportivo, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En dicha fecha, el ‘embajador’ se medirá al equipo de Norte de Santander desde las 4:00 p.m. cuando empiece a rodar el balón.