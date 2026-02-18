Hablar de Millonarios FC en 2026 es hablar de historia, presión y ambición. El equipo embajador volvió a mover el mercado con fichajes llamativos y el regreso de referentes que ilusionan a la hinchada. En medio de ese panorama, hay una pregunta que se repite en redes sociales y tertulias futboleras: ¿quiénes son los jugadores que más ganan hoy en el plantel azul?

Como el club no publica cifras oficiales, decidimos preguntarle a la inteligencia artificial, cruzando variables como trayectoria internacional, liderazgo, minutos jugados, peso mediático y valor de mercado. La IA fue clara: los salarios más altos suelen estar ligados a experiencia, jerarquía y capacidad de impacto dentro y fuera de la cancha.

Estos son los 5 jugadores que más ganan en Millonarios en 2026, según la IA

Encabezando la lista aparece Radamel Falcao García. Sobre él, la IA señaló: “Su trayectoria internacional, su impacto comercial y su liderazgo natural lo posicionan como el jugador con mayor salario estimado en la plantilla”. El regreso del ‘Tigre’ no solo es un golpe emocional para la hinchada, también representa una apuesta fuerte desde lo económico.

En el segundo lugar figura Leonardo Castro. Según el análisis: “Es uno de los referentes ofensivos del equipo y su regularidad goleadora incrementa su valor contractual”. Castro se ha mantenido como pieza clave en el frente de ataque.

También aparece Andrés Llinás, uno de los hombres de confianza en defensa. La IA explicó: “Su continuidad, liderazgo en la zaga y sentido de pertenencia influyen en una remuneración superior al promedio del plantel”.

En el arco, el nombre destacado es Guillermo De Amores. El sistema argumentó: “Los porteros titulares con experiencia internacional suelen estar entre los mejores pagos por su responsabilidad directa en los resultados”.

Cierra el top cinco Rodrigo Ureña, motor del mediocampo. La IA sostuvo que “su rol estratégico en la construcción del juego y su experiencia internacional elevan su proyección salarial”.

Vale aclarar que se trata de estimaciones basadas en análisis de datos y tendencias del fútbol colombiano en 2026. No son cifras oficiales, pero sí una radiografía interesante sobre cómo se estructura la nómina de Millonarios.

En un equipo donde la exigencia es constante y la camiseta pesa, los salarios suelen ir de la mano con la responsabilidad. Y en este caso, la IA lo tiene claro: jerarquía y liderazgo se pagan.

