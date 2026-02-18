Sencia cambia la fecha de famoso evento en El Campín ¿Beneficia a Millonarios y Santa Fe?

Siguen los problemas relacionados con el estado de la cancha en el Estadio El Campín de Bogotá. En días pasados, el partido de Millonarios vs. DIM tuvo que ser reprogramado debido al mal estado del campo de juego. De inmediato, varios clubs empezaron a hablar sobre las consecuencias negativas que todo esto podría causar, teniendo en cuenta que algunos jugadores se podrían lesionar a la hora de jugar.

Varios hinchas, presidentes de los clubs de fútbol y la alcaldía se reunieron con el fin de pedir a Sencia trabajar en el mantenimiento de la cancha. Pero este proceso se veía opacado por los eventos que se iban a presentar en este escenario, muchos de ellos relacionados con partidos de fútbol y conciertos.

Sencia anunció reprogramación de importante concierto en El Campín

Por eso, después de varias solicitudes, trabajos en el mantenimiento y adecuaciones a partes de la cancha que se ven muy afectadas, Sencia, organización a cargo del estadio El Campín, tomó la decisión de cancelar su próximo concierto. Según se dio a conocer en las últimas horas, la empresa se encuentra adecuando el escenario para los partidos de fútbol que se van a realizar en los próximos días.

Sin embargo, todo esto es un proceso lento, en donde la grama del estadio debe adaptarse a la combinación del pasto sintético con el natural. Por eso, mientras que esto pasa, se debe cuidar cada espacio, para que no sufra graves maltratos.

Con el fin de seguir con todo el proceso de recuperación. Sencia reveló que el concierto de música popular que estaba programado para el próximo 28 de febrero cambia de fecha para el 28 de marzo del 2026.

“En coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, entendemos las razones expuestas por Sencia, y decidió reprogramar el evento del 28 de febrero para el 28 de marzo del 2026, manteniendo intacta la calidad del espectáculo y el cartel artístico originalmente anunciado“, mencionan las empresas en medio de un comunicado a la opinión pública.

Además, mencionan que esta es una manera mediante la cual Sencia quiere reafirmar el compromiso que tiene con Bogotá y el cuidado de todos los escenarios deportivos, el fútbol profesional y los aficionados que cada semana van al estadio.

Comunicado a la opinión pública El Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0, programado para el 28 de febrero de 2026, será reprogramado para el 28 de marzo de 2026. Las entradas adquiridas conservarán plena validez para la nueva fecha. pic.twitter.com/mQPW5dnmYe — Sencia (@SenciaBogota) February 18, 2026

Todos los detalles relacionados con el evento, los cambios en la boletería o devolución de dinero, se deben buscar directamente en las redes de los organizadores del evento. Por ahora, la programación de los partidos de fútbol sigue siendo la misma que se dio a conocer hace unas semanas,