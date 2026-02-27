Esta es la canción más escuchada en la carrera de AC/DC: un clásico inolvidable del hard rock

AC/DC es una de las bandas más grandes y destacadas en la historia del hard rock. La agrupación australiana ha brillado de gran manera, gracias a un sinfín de éxitos, y una trayectoria totalmente histórica.

El éxito de esta agrupación es inolvidable y ha llegado a atravesar fronteras, en varias partes del mundo, con canciones históricas.

Esta banda ha enamorado a miles de fanáticos, y ha logrado dejar un lugar histórico dentro de la industria musical. Para demostrar este legado y el peso de esta agrupación, aquí les hablaremos sobre SU éxito más escuchado.

¿Cuál es la canción más escuchada de AC/DC?

AC/DC ha logrado convertirse en una de las bandas más legendarias en la historia del hard rock. Desde los inicios de su trayectoria, esta agrupación ha encantado a miles de fans, con su electricidad y sonido potente.

Varias de las canciones de esta banda se han convertido en éxitos legendarios, sobre todo por la forma en que han servido como ‘soundtrack’ para la vida de miles de personas.

Muestra de este éxito es la cantidad de reproducciones que obtienen al día en plataformas digitales. De hecho, según Kworb, sitio especializado en recolectar este tipo de datos, AC/DC es escuchada por más de 7 millones de personas al día.

Gracias a esto, la banda tiene varias canciones por encima del billón de reproducciones, aunque hay una en particular que se lleva la corona dentro de esta categoría.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Highway to Hell’. Esta canción acumula 2.215.491.232 reproducciones, y es una de las más escuchadas en la historia del hard rock.

Las otras 10 composiciones más escuchadas de esta banda son las siguientes:

1- Highway to Hell – 2.215.491.232

2- Thunderstruck – 2.146.757.452

3- Back In Black – 2.091.954.267

4- You Shook Me All Night Long – 1.627.742.273

5- T.N.T. – 961.138.299

6- Hells Bells – 572.800.712

7- Shoot to Thrill – 524.990.202

8- Dirty Deeds Done Dirt Cheap – 473.636.931

9- It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll – 363.898.085

10- Rock N’ Roll Train – 263.380.265

Cada una de estas canciones ha enamorado a miles de fanáticos, y son muestra clara del enorme legado que posee AC/DC como agrupación dentro de un género absolutamente brillante.