Netflix anuncia documental que promete mostrar todos los detalles de la vida de Matthew Perry: tráiler y fecha

Matthew Perry fue, sin lugar a dudas, uno de los actores de Hollywood en este siglo. Este intérprete gozó de una gran cantidad de fama, sobre todo en lo que se refiere a las series de televisión, gracias a su participación en Friends.

El papel de Chandler Bing se convirtió en uno de los más icónicos y reconocidos dentro de la serie, gracias a su personalidad y sentido del humor.

Gracias a este puesto en la serie, miles de fanáticos generaron un gran cariño hacia este actor. Esto quedó notablemente demostrado luego de su triste fallecimiento en el año 2024.

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El deceso de Perry generó una notable triste, pero también un gran cariño hacia los recuerdos que dejó en la televisión. Parte de este legado será profundizado a través de un gran documental anunciado por parte de Netflix.

Netflix anuncia documental que promete mostrar todos los detalles de la vida de Matthew Perry

Indudablemente, la muerte de Matthew Perry ha sido uno de los hechos más inesperados y lamentables de los últimos años en la industria de la televisión y el entretenimiento. Este reconocido actor falleció luego de combatir varias adicciones por varios años.

Claramente esta desaparición física llenó de luto tanto a sus fanáticos, como también a sus compañeros en numerosas producciones televisivas.

Parte del talento de este actor le permitió generar un legado que ha sido celebrado de varias maneras. De hecho, en este 2026 volverá a llevarse a cabo con un gran documental.

A través de sus redes sociales, Netflix reveló que prepara una producción en la que detallará varios aspectos de la vida de Matthew Perry.

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De hecho, este mismo 29 de septiembre se reveló el primer tráiler. Allí se puede ver el cariño que sienten los seres queridos de Matthew Perry hacia este legendario actor.

Sin lugar a dudas, este anuncio ha emocionado a miles de fanáticos, Muchos volvieron a recordar a este actor que ha dejado una huella notable en la vida de miles de personas en el mundo.

¿Cuándo saldrá este documental?

En caso de que quiera ver este documental, le contamos que llevará el mismo formato de nombre que los episodios de Friends, por lo que llevará el nombre de ‘The One About Matthew Perry’.

Su salida será el próximo 27 de octubre y podrá disfrutarlo a través del catálogo de Netflix, siempre y cuando tenga una suscripción a esta plataforma.