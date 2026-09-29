Así fue el único show de Marilyn Manson en Colombia: una noche oscura a puro rock

Marilyn Manson fue uno de los principales protagonistas de la industria musical en Colombia durante el pasado 28 de septiembre. Este artista reveló su gran llegada a Bogotá, en un concierto que tendrá lugar en el 2027.

Este reconocido artista llegará al país en compañía de Slipknot y Hatebreed, quienes sueñan con poner a vibrar a la capital del país por todo lo alto.

Dicho show será el segundo de Manson en Colombia durante toda su trayectoria inicial, luego de una cita que curiosamente en 2027 cumplirá 20 años. Aquí les recordamos algunos detalles de ese show.

Así fue el único show de Marilyn Manson en Colombia

El talento de Marilyn Manson dentro del mundo del rock es uno de los más notorios y destacados de los últimos años. El estilo industrial y visceral de este artista ha encantado a miles de personas, quienes se han vuelto amantes de su impronta en el escenario.

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Los reconocimientos hacia este artista vuelan de forma internacional, y por supuesto que en Colombia no es la excepción. El apoyo y cariño hacia este artista en la nación es total y así quedó demostrado hace 19 años.

Marilyn Manson se presentó en 2007 por primera, y hasta ahora, única vez en Bogotá. El 22 de septiembre de ese día, el artista se presentó en el Mega Outlet, con motivo de su ‘Rape of the World’.

El artista presentó un set imperdible con 13 canciones que resultaron ser parte de sus mejores éxitos. El repertorio completo de Manson se presentó aquella noche de la siguiente manera:

If I Was Your Vampire Disposable Teens mOBSCENE Irresponsible Hate Anthem Just a Car Crash Away Sweet Dreams (Are Made of This) / Lunchbox The Fight Song Putting Holes in Happiness Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand) The Dope Show Rock Is Dead The Reflecting God The Beautiful People

En aquella noche Marilyn Manson demostró todo su poderío ante una ciudad que quedó atónita, y que además, recibió una cantidad enorme de atención por la fama destructora que tenía este artista.

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Al final la del 22 de septiembre es una noche para el recuerdo del rock en Colombia, y 20 años volverá a repetirse, con un show histórico en compañía de Slipknot y Hatebreed.