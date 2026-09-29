Independiente Medellín vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO el debut de Juan Cuadrado

Independiente Medellín y Millonarios protagonizarán uno de los partidos más importantes en la Liga BetPlay 2026-II este 29 de septiembre. El equipo ‘embajador’ chocará un día más en la cancha, con el sueño de conseguir 3 puntos claves.

La escuadra capitalina ha estirado una buena racha de partidos invicta, y buscará volver a lograrlo en un partido más este 29 de septiembre.

Aun así, enfrente tendrá a uno de los equipos más grandes de la nación, como es el caso del Independiente Medellín, por lo que este será un choque entre 2 gigantes del FPC.

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Sin lugar a dudas, este encuentro estará lleno de emociones, y para que no se lo pierda, aquí le contamos lo que debe saber.

Así van ambos equipos en la tabla

Sin lugar a dudas, Millonarios e Independiente Medellín han sido dos de los equipos más destacados en la Liga BetPlay 2026-II. Ambos clubes han disputado sus partidos con una gran ambición por lograr el máximo trofeo de Colombia.

El desempeño de ambos equipos ha sido destacado, con victorias claves por parte de estos combinados, quienes han dejado un notable rendimiento en la cancha.

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Los puntos recolectados por ambos equipos los han dejado en la siguiente posición en la tabla de posiciones:

1- América de Cali – 24 puntos

2- Deportivo Cali – 21 puntos

3- Atlético Bucaramanga – 20 puntos

4- Millonarios – 20 puntos

5- Atlético Nacional – 19 puntos

6- Independiente Medellín – 19 puntos

7- Deportes Tolima – 18 puntos

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Inter de Bogotá – 12 puntos

12- Cúcuta Deportivo – 12 puntos

13- Águilas Doradas – 11 puntos

14- Boyacá Chicó – 11 puntos

15- Alianza – 11 puntos

16- Junior de Barranquilla – 9 puntos

17- Fortaleza – 9 puntos

18- Deportivo Pereira – 8 puntos

19- Deportivo Pasto – 8 puntos

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

El encuentro entre Millonarios e Independiente Medellín es uno de los más importantes para la tabla de posiciones, con un condimento especial, como lo es posible el debut de Juan Guillermo Cuadrado.

Hora y dónde ver EN VIVO Independiente Medellín vs Millonarios

En caso de que no quiera perderse ni un detalle de este encuentro, le contamos que tendrá lugar este mismo 29 de septiembre con un puntapié inicial a las 8:05 p.m.

La transmisión oficial puede ser disfrutada a través de las señales de WinSports+. Además podrá disfrutar de todas las emociones del partido en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.