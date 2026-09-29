Esta es la canción de Slipknot más tocada en vivo de su historia: ¿La tocarán en Colombia?
Slipknot presentará una nueva tanda de shows en 2027, con un paso imperdible por Latinoamérica y Colombia.
Slipknot presentará una nueva tanda de shows en 2027, con un paso imperdible por Latinoamérica y Colombia.
Slipknot encantó a miles de fanáticos en Sudamérica durante el pasado 28 de septiembre. La legendaria banda de Corey Taylor presentó su gira por el continente con una serie de fechas que se vivirán a puro nu metal en 2027.
Colombia estará presente con un gran nivel de protagonismo, gracias a una fecha que se vivirá por todo lo alto en el Vive Claro de la capital, en compañía con artistas como Marilyn Manson y Hatebreed.
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La agrupación de Iowa volverá a presentar sus mejores éxitos desde la tarima. Varias canciones han sido cantados en incontables ocasiones en sus shows, por ello, aquí le contamos cual es la canción más tocada.
Un show de Slipknot, sin lugar a dudas, cuenta con una cantidad enorme de potencia y emoción. A lo largo de toda su historia, este grupo ha contado con momentos inolvidables en todo el mundo.
Internacionalmente miles de fanáticos han podido disfrutar de esta agrupación, gracias a canciones totalmente brillantes.
Varios de los clásicos de Slipknot han sido interpretados en incontables ocasiones, al punto de ser presentada en cientos de show a nivel mundial.
Sin embargo, hay una canción puntualmente que se lleva la corona dentro del catálogo de Slipknot, al tratarse de la canción más cantada en vivo por esta banda en su historia.
Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Surfacing’. Esta es una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia de Slipknot, gracias a su fuerza, y también a la potencia de sus fans.
Esta canción ha sido tocada más de 1.100 veces, lo que le ha permitido superar a una cantidad enorme de éxitos de la banda dentro de su catálogo.
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De acuerdo con el sitio web ‘setlist.fm’, las 5 canciones más cantadas en vivo por parte de Slipknot son:
1- ‘Surfacing’ – 1188 veces
2- ‘Spit It Out’ – 1135 veces
3- ‘(sic)’ – 1109 veces
4- ‘Wait and Bleed’ – 1051 veces
5- ‘People = Shit’ – 891 veces
Por ahora se desconoce si estas canciones serán interpretadas por la banda en su show en Colombia. Sin embargo, se espera que Slipknot toque sus mejores clásicos en su show pautado para el 2027.
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