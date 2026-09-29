¿Qué está pasando con Haaland y Manchester City? Últimas noticias del reciente escándalo

El Manchester City ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas. El equipo inglés ha estado bajo investigaciones desde hace largos años, debido a su manejo económico, y las reglas que esta temática impone a cada club.

Luego de una búsqueda profunda, la Premier League ha revelado su veredicto respecto al caso del Manchester City, y el panorama es complejo para el equipo de Erling Haaland.

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En caso de que se haya perdido los detalles sobre esta polémica y las sanciones que podría atravesar el equipo inglés, aquí les contamos los detalles.

¿Qué está pasando con Haaland y Manchester City?

Para nadie es un secreto que el Manchester City es uno de los equipos del fútbol europeo que mayor cantidad de dinero gasta en fichajes. Los balances de dinero de este club suelen presentar un notable gasto.

En un principio esto no es problema. Sin embargo, desde la implementación del Fair Play Financiero, hay ciertas reglas que los equipos deben cumplir.

En el caso puntual del City esto no habría ocurrido. Durante la semana pasada, el Manchester City recibió un veredicto de 115 casos, donde resultó culpable en 114.

Claramente esto generó un gran revuelo, sobre todo por la forma en que esto habría adulterado la competencia para evitar sanciones, y así comprar nuevos jugadores; Pero también por la cantidad de títulos logrados por este equipo con sus figuras.

De hecho, este tema y una posible sanción volvieron a ser tema de conversación durante este 29 de septiembre. Esto luego de que desde la Comisión Independiente encargada de este caso dieran un nuevo veredicto.

La declaración revela que el Manchester City fue culpable de inflingir las reglas financieras de la competición, por un total de 9 temporadas, comprendidas desde 2009 hasta el 2018.

El club habría reducido costos en un total de 900 millones de euros en sus balances, con el objetivo de poder fichar nuevas figuras.

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Claramente esto implica una alteración grave de la competencia. Ante esto, la sanción podría ser histórica dentro de la Premier League.

Por ahora se desconoce con exactitud cual será la medida a tomar. No obstante, varios fanáticos han sugerido varias opciones a barajar, como es el caso de un descenso administrativo, o una multa económica sumada a periodos de traspasos como sanción.

Hasta el momento, el Manchester City tendrá derecho a apelación, para poder revertir estos cargos en su contra.

A causa de esto no se ha dado información oficial respecto a un castigo, pero, los fanáticos del fútbol inglés se mantienen al tanto de toda la información.