Ellos son los cinco técnicos que ya dijeron adiós en la Liga Colombiana 2026-2: ¿por qué?
La Liga Colombiana continúa su rumbo, con la ambición de coronar a un nuevo campéon del balompié nacional en este 2026-II.
La Liga Colombiana continúa su rumbo, con la ambición de coronar a un nuevo campéon del balompié nacional en este 2026-II.
La Liga Colombiana ha vivido un 2026-2 lleno de emociones para los amantes del balompié en el país y en el continente sudamericano. Miles de fanáticos han disfrutado de un segundo semestre cada vez más emocionante y movido.
Grandes jugadores y técnicos han brillado en el desarrollo de esta primera etapa de la competencia. Sin embargo, otros nombres también han sido cuestionados, sobre todo en el campo de los bancos de suplentes.
Más noticias: Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-II HOY 21 de septiembre: ¿Quiénes están clasificando?
Varios directores técnicos han sido destituidos de su cargo, con la necesidad de que los clubes puedan mejorar su desempeño en la cancha. Aquí les contamos cuales han sido.
La Liga Colombiana 2026-2 ha dejado una cantidad enorme de momentos inolvidables. Una importante cantidad de equipos han brillado y se han posicionado como favoritos a llevarse la corona.
Sin embargo, otros viven una realidad distinta, donde incluso sus esfuerzos van dirigidos a salvar la categoría, o salir del fondo de la tabla.
Con el panorama actual, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 21 puntos
2- Millonarios – 19 puntos
3- Atlético Nacional – 18 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos
5- Deportes Tolima – 17 puntos
6- Independiente Santa Fe – 16 puntos
7- Independiente Medellín – 16 puntos
8- Deportivo Cali – 15 puntos
9- Llaneros – 14 puntos
10- Once Caldas – 12 puntos
11- Águilas Doradas – 11 puntos
12- Inter de Bogotá – 11 puntos
13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos
14- Fortaleza – 8 puntos
15- Deportivo Pasto – 8 puntos
16- Alianza – 8 puntos
17- Boyacá Chicó – 8 puntos
18- Jaguares de Córdoba – 7 puntos
19- Deportivo Pereira – 7 puntos
20- Junior de Barranquilla – 6 puntos
El panorama muestra a varios equipos en necesidad. Sin embargo, solo hay 5 que han movido su dirección técnica para cambiar su actualidad.
Más noticias: James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el ‘10’ regresa al fútbol colombiano
La destitución ha sido vivida por 5 técnicos en este semestre, y esos han sido:
Cada uno de ellos ha despedido por malos resultados, o por descontento por parte de la directiva hacia el rendimiento que ha tenido lugar en los campos de juego de la Liga BetPlay 2026-II.