Ellos son los cinco técnicos que ya dijeron adiós en la Liga Colombiana 2026-2: ¿por qué?

La Liga Colombiana ha vivido un 2026-2 lleno de emociones para los amantes del balompié en el país y en el continente sudamericano. Miles de fanáticos han disfrutado de un segundo semestre cada vez más emocionante y movido.

Grandes jugadores y técnicos han brillado en el desarrollo de esta primera etapa de la competencia. Sin embargo, otros nombres también han sido cuestionados, sobre todo en el campo de los bancos de suplentes.

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Varios directores técnicos han sido destituidos de su cargo, con la necesidad de que los clubes puedan mejorar su desempeño en la cancha. Aquí les contamos cuales han sido.

Ellos son los cinco técnicos que ya dijeron adiós en la Liga Colombiana 2026-2

La Liga Colombiana 2026-2 ha dejado una cantidad enorme de momentos inolvidables. Una importante cantidad de equipos han brillado y se han posicionado como favoritos a llevarse la corona.

Sin embargo, otros viven una realidad distinta, donde incluso sus esfuerzos van dirigidos a salvar la categoría, o salir del fondo de la tabla.

Con el panorama actual, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 21 puntos

2- Millonarios – 19 puntos

3- Atlético Nacional – 18 puntos

4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos

5- Deportes Tolima – 17 puntos

6- Independiente Santa Fe – 16 puntos

7- Independiente Medellín – 16 puntos

8- Deportivo Cali – 15 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Águilas Doradas – 11 puntos

12- Inter de Bogotá – 11 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Deportivo Pasto – 8 puntos

16- Alianza – 8 puntos

17- Boyacá Chicó – 8 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

19- Deportivo Pereira – 7 puntos

20- Junior de Barranquilla – 6 puntos

El panorama muestra a varios equipos en necesidad. Sin embargo, solo hay 5 que han movido su dirección técnica para cambiar su actualidad.

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La destitución ha sido vivida por 5 técnicos en este semestre, y esos han sido:

Richard Páez (Cúcuta Deportivo)

Jonathan Risueño (Deportivo Pasto)

Camilo Ayala (Alianza Valledupar)

Alfredo Arias (Junior de Barranquilla)

Fabián Bustos (Millonarios).

Cada uno de ellos ha despedido por malos resultados, o por descontento por parte de la directiva hacia el rendimiento que ha tenido lugar en los campos de juego de la Liga BetPlay 2026-II.