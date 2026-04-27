Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-I: ¿A cuántos puntos están Santa Fe y Millonarios de PlayOffs?

IndeIndependiente Santa Fe y Millonarios tuvieron varios movimientos en la tabla de la Liga BetPlay 2026-I. Ambos equipos capitalinos se encuentran en plena lucha por llegar a los PlayOffs, a falta de una gran fecha final.

Por un lado, el equipo ‘albirrojo’ depende de si mismo, mientras que ‘Millos’ deberá buscar un triunfo clave, y confiar en otros resultados que beneficien su clasificación.

Para que tenga claros todos los escenarios, aquí les contamos cual es el panorama y la clasificación actual de la Liga BetPlay 2026-I.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Indudablemente, la Liga BetPlay 2026-I ha dejado grandes emociones en las últimas semanas. Grandes clubes combaten en este cierre, con el sueño de convertirse en clasificados a los PlayOffs del torneo actual.

Equipos de gran nivel han presentado toda su artillería sobre la cancha, y confían en concretar su pase en este gran cierre.

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La clasificación hasta el momento marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 40 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 32 puntos

4- Deportes Tolima – 30 puntos

5- América de Cali – 30 puntos

6- Once Caldas – 30 puntos

7- Inter de Bogotá – 28 puntos

8- Independiente Santa Fe – 26 puntos

9- Deportivo Cali – 26 puntos

10- Independiente Medellín – 26 puntos

11- Millonarios – 25 puntos

12- Atlético Bucaramanga – 23 puntos

13- Águilas Doradas – 23 puntos

14- Llaneros – 22 puntos

15- Fortaleza – 19 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 16 puntos

17- Alianza – 16 puntos

18- Jaguares de Córdoba – 15 puntos

19- Boyacá Chicó – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 10 puntos

Frente a este panorama, ambos equipos confían en posicionarse como grandes favoritos para la fase de PlayOffs, pero otros deberán cerrar su pase a último momento.

Uno de ellos es Millonarios. El equipo de la capital está solo a 1 punto de los cuadrangulares, pero, deberá lograr sumar en el último choque, y esperar resultados ajenos.

Por otro lado, Santa Fe está en posición de avanzar, pero también deberá cerrar su pase con un importante encuentro frente a Inter de Bogotá.

Los partidos de la fecha final

Si está interesado por seguir el gran cierre de la Liga BetPlay 2026-I, les contamos que esta fecha final se durante esta semana con partidos imperdibles.

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El calendario plantea estos enfrentamientos finales: