Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-I: ¿A cuántos puntos están Santa Fe y Millonarios de PlayOffs?
Millonarios y Santa Fe afrontan una última fecha clave con el sueño de convertirse en clasificados a los PlayOffs en la Liga BetPlay.
Millonarios y Santa Fe afrontan una última fecha clave con el sueño de convertirse en clasificados a los PlayOffs en la Liga BetPlay.
IndeIndependiente Santa Fe y Millonarios tuvieron varios movimientos en la tabla de la Liga BetPlay 2026-I. Ambos equipos capitalinos se encuentran en plena lucha por llegar a los PlayOffs, a falta de una gran fecha final.
Por un lado, el equipo ‘albirrojo’ depende de si mismo, mientras que ‘Millos’ deberá buscar un triunfo clave, y confiar en otros resultados que beneficien su clasificación.
Para que tenga claros todos los escenarios, aquí les contamos cual es el panorama y la clasificación actual de la Liga BetPlay 2026-I.
Indudablemente, la Liga BetPlay 2026-I ha dejado grandes emociones en las últimas semanas. Grandes clubes combaten en este cierre, con el sueño de convertirse en clasificados a los PlayOffs del torneo actual.
Equipos de gran nivel han presentado toda su artillería sobre la cancha, y confían en concretar su pase en este gran cierre.
Más noticias: ¿Quién es el único futbolista colombiano que ganó dos Champions League? Fue en 2016 y 2017
La clasificación hasta el momento marcha de la siguiente manera:
1- Atlético Nacional – 40 puntos
2- Deportivo Pasto – 34 puntos
3- Junior de Barranquilla – 32 puntos
4- Deportes Tolima – 30 puntos
5- América de Cali – 30 puntos
6- Once Caldas – 30 puntos
7- Inter de Bogotá – 28 puntos
8- Independiente Santa Fe – 26 puntos
9- Deportivo Cali – 26 puntos
10- Independiente Medellín – 26 puntos
11- Millonarios – 25 puntos
12- Atlético Bucaramanga – 23 puntos
13- Águilas Doradas – 23 puntos
14- Llaneros – 22 puntos
15- Fortaleza – 19 puntos
16- Cúcuta Deportivo – 16 puntos
17- Alianza – 16 puntos
18- Jaguares de Córdoba – 15 puntos
19- Boyacá Chicó – 14 puntos
20- Deportivo Pereira – 10 puntos
Frente a este panorama, ambos equipos confían en posicionarse como grandes favoritos para la fase de PlayOffs, pero otros deberán cerrar su pase a último momento.
Uno de ellos es Millonarios. El equipo de la capital está solo a 1 punto de los cuadrangulares, pero, deberá lograr sumar en el último choque, y esperar resultados ajenos.
Por otro lado, Santa Fe está en posición de avanzar, pero también deberá cerrar su pase con un importante encuentro frente a Inter de Bogotá.
Si está interesado por seguir el gran cierre de la Liga BetPlay 2026-I, les contamos que esta fecha final se durante esta semana con partidos imperdibles.
Más noticias: El ‘Pibe’ Valderrama reveló la millonaria cifra que le ofrecieron por cortarse el cabello: es inimaginable
El calendario plantea estos enfrentamientos finales:
MÁS SOBRE: