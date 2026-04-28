¿Qué necesita Millonarios para clasificar en la fecha final del todos contra todos de Liga BetPlay 2026?

La última jornada del todos contra todos en la Liga BetPlay 2026 concentra toda la atención por lo apretado de la tabla. Varios equipos llegan con opciones matemáticas y la definición promete movimientos hasta el cierre. Entre ellos, Millonarios FC encara un reto decisivo con un margen de error prácticamente inexistente.

El conjunto embajador ocupa la casilla 11 con 25 puntos tras 18 compromisos disputados. La distancia con el grupo de clasificación resulta mínima: Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín suman 26 unidades, lo que deja al equipo bogotano a solo un punto del octavo lugar. Este panorama instala un cierre cargado de tensión, donde cualquier resultado puede alterar el orden final.

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Las probabilidades reflejan lo parejo del campeonato. Los análisis basados en rendimiento reciente proyectan cerca de un 53 % de opciones para que Millonarios avance a los cuadrangulares semifinales. La victoria aparece como el resultado más factible, con un estimado cercano al 45 %, y además le permitiría asegurar su presencia en la siguiente ronda sin depender de terceros. En cambio, el empate ronda el 30 % de probabilidad y reduce notablemente sus posibilidades, mientras que la derrota, estimada en un 25 %, lo dejaría casi eliminado.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los 8 de la Liga BetPlay?

El duelo definitivo será ante Alianza de Valledupar en condición de visitante, un escenario que añade complejidad. El equipo azul necesita imponer condiciones desde el inicio para evitar cálculos externos. Ganar lo llevaría a 28 puntos, cifra suficiente para sellar el boleto entre los ocho mejores sin importar otros marcadores.

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Si el compromiso termina en igualdad, Millonarios alcanzaría las 26 unidades, lo que lo obligaría a depender de la diferencia de gol y de tropiezos de sus rivales directos. En este aspecto, cuenta con un +8, superior al de Santa Fe (+5) y Cali (+4), un factor que podría inclinar la balanza si se presenta un empate múltiple en la tabla.

Un resultado adverso complicaría todo el panorama. Perder lo dejaría con 25 puntos y sujeto a una combinación de resultados poco probable, ya que necesitaría caídas simultáneas de los equipos que lo superan.

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El desenlace no solo involucra a Millonarios. Santa Fe, Cali y Medellín también disputan los mismos cupos, lo que convierte la jornada en un cierre vibrante. La consigna resulta clara para el cuadro capitalino: ganar y evitar cualquier dependencia.