Tabla de posiciones de los equipos colombianos con más títulos ¿En qué puesto va Nacional y Millonarios?

Este lunes ocho de junio se jugó la gran de los equipos colombianos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, hasta donde llegó el Junior de Barranquilla para enfrentar a Atlético Nacional en el partido más importante del semestre. Aunque el cuadro Tiburón ya tenía tres goles de ventaja, los paisas no se rindieron y lucharon hasta el final, pero el resultado no les alcanzó.

Después de este juego, el Junior logró sumar una nueva estrella a su historia, llegando así a las 12 estrellas, así que ya se encuentra luchando por las primeras posiciones de los más veces campeones. En esta oportunidad, le presentamos el listado oficial en donde se muestra cuáles son los equipos que tienen más títulos.

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Aunque hace un tiempo Atlético Nacional, Millonarios y el América de Cali eran los equipos que siempre estaban en el TOP 3, esto fue cambiando con el paso del tiempo. Incluso, varios de los equipos que nadie se esperaba, ahora están luchando para poder quedarse en las primeras posiciones y estar entre los más grandes de Colombia.

Tabla de posiciones de los equipos colombianos con más títulos

Atlético Nacional: 18 títulos Millonarios: 16 títulos América de Cali: 15 títulos Junior de Barranquilla: 12 títulos Deportivo Cali: 10 títulos Independiente Santa Fe: 10 títulos Independiente Medellín: 6 títulos Once Caldas: 4 títulos Deportes Tolima: 3 títulos Deportes Quindío: 1 título

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Pese a que Nacional perdió la final contra el Junior de Barranquilla, el cuadro verdolaga se sigue posicionando como el equipo más veces campeón en la historia del fútbol profesional colombiano. Además, es uno de los que tiene también más torneos internacionales, algo que lo pone por arriba de sus rivales en Colombia, pues tiene dos Copas Libertadores, dos Copas Merconorte, dos Copas Interamericanas y una Recopa Sudamericana.

El segundo puesto es para Millonarios, que, pese a no tener un buen momento en el fútbol profesional colombiano, es el equipo de la capital que más veces logró levantar la copa. Incluso, en muchas oportunidades ganó torneos contra grandes rivales en el país, como Atlético Nacional, Santa Fe, entre otros.