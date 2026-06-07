Partido entre Dinamarca y Ucrania fue suspendido en el minutó 63; jugador se desplomó en la cancha

En los últimos días se han empezado a jugar los partidos amistosos preparatorios para todo lo que será el Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo, se desarrolló el juego entre Dinamarca y Ucrania, pero tuvo que ser suspendido cuando iban en el minuto 63, después de que un jugador se desplomara en el campo de juego.

Cientos de personas se mostraron preocupadas con la situación y empezaron a pedir ayuda del cuerpo médico en el campo de juego. El estadio se puso en total silencio; pues muchos recordaron esos momentos en los que jugadores han caído a causa de un ataque, así que la preocupación era máxima y el deportista la prioridad.

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Las autoridades dentro del campo de juego tomaron la decisión de terminar con el partido de forma anticipada, entendiendo que todos se mostraron muy afectados tras el desplome del jugador. Incluso, el árbitro habría asegurado que no había las condiciones emocionales para continuar con el juego, así que los técnicos de las dos selecciones aceptaron la petición.

¿Qué le pasó a Christian Eriksen? Dinamarca reveló detalles

Después de vivir varios minutos llenos de angustia, cientos de personas se empezaron a preguntar por el estado del jugador. Ante esto, personas del staff organizador y del equipo de Dinamarca dieron a conocer noticia respecto al jugador.

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Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZeYBowC96y — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Todos aseguraron que el jugador se encuentra consciente y en buenas condiciones médicas, pero sigue recibiendo atención médica en un centro asistencial con el fin de poder entender todo lo que al parecer pasó con el deportista. Además, mencionaron que se tendrán que hacer una serie de exámenes y todo se va a manejar bajo total confidencialidad hasta tener más detalles del estado del jugador.

Varios equipos ya han enviado mensaje de apoyo a Christian Eriksen y, en general, a la Selección de Dinamarca; esperando que todo salga bien con el centrocampista de 34 años.