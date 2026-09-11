Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II HOY tras el empate entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios vivió una jornada llena de emociones este 11 de septiembre en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de la capital empató frente al Deportivo Cali, en un partido que era clave para ambos equipos en búsqueda de los 3 puntos.

Del mismo modo, el jueves estuvo lleno de novedades para el ‘embajador’, luego de que se oficializara la llegada de Juan Guillermo Cuadrado al equipo capitalino.

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Este partido implicó varios cambios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, y aquí les contamos cual es el panorama actual en el campeonato local.

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II HOY 11 de septiembre

Millonarios jugó un partido clave ante Deportivo Cali el pasado 10 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El ‘embajador’ jugó ante los ‘azucareros’ y demostró una ambición por triunfar en el encuentro.

No obstante, ambos equipos igualaron con un marcador de 1-1, que dividió puntos para ambos equipos. Esto por supuesto, permitió sumar.

De hecho, Millonarios subió una posición en la tabla. Sin embargo, el ‘embajador’ tiene varios partidos más que sus perseguidores, por lo que deberá empezar a sumar de 3 próximamente para evitar ser rebasado.

El panorama actual de la Liga BetPlay 2026-II es este:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Deportes Tolima – 16 puntos

3- Independiente Medellín – 15 puntos

4- Millonarios – 13 puntos

5- Atlético Nacional – 12 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Independiente Santa Fe – 10 puntos

8- Águilas Doradas – 10 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

10- Once Caldas – 9 puntos

11- Deportivo Cali – 9 puntos

12- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

13- Inter de Bogotá – 8 puntos

14- Fortaleza – 7 puntos

15- Deportivo Pereira – 6 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 6 puntos

17- Boyacá Chicó – 5 puntos

18- Junior de Barranquilla – 3 puntos

19- Deportivo Pasto – 2 puntos

20- Alianza – 2 puntos

Millonarios deberá buscar mejorar su actualidad deportiva. Para ello el ‘embajador’ se enfocará en su próximo encuentro, el cual tendrá lugar el próximo 13 de septiembre.

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Los dirigidos por Alberto Gamero enfrentarán al Cúcuta Deportivo como visitantes, en un encuentro que requerirá un esfuerzo notable para sumar 3 puntos que mejore el panorama en la tabla de posiciones de una Liga BetPlay 2026-II que está llena de emociones.