Millonarios vuelve a las canchas este fin de semana y con un nuevo técnico, pues en la noche del pasado jueves tres de septiembre se dio a conocer que Alberto Gamero sería el nuevo líder de los embajadores. Esta sería su segunda llegada al cuadro de la capital y hay una gran expectativa por todo lo que será este regreso, teniendo en cuenta que los hinchas están pidiendo desde hace varias semanas buenos resultados en los juegos.

Por ahora, no se conocen muchos detalles de lo que será la llegada del técnico, pues más allá del anuncio oficial por parte de Millonarios, todo por ahora es un misterio. Sin embargo, algunos medios de comunicación deportivos han dado a conocer detalles de lo que serían los primeros cambios que haría el samario.

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Los dos primeros cambios que haría Gamero en Millonarios

Después de que se hiciera el anuncio oficial de la llegada de Gamero al embajador, varias personas empezaron a hablar sobre todo lo que esto significaba para el club. Además, se han hecho varias preguntas sobre cuál sería el equipo de trabajo que tendría el técnico con el fin de sacar campeón a los albiazules.

Mariano Olsen, periodista de WinSports, reveló en la noche del pasado jueves tres de septiembre del 2026 que el técnico llega con varios cambios, en especial hablando sobre las personas que llegarían a su equipo de trabajo.

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“Orlando Rojas y Felipe Palmezano no van a acompañar a Alberto Gamero durante su segunda llegada a Millonarios”, afirmó el periodista.

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El preparador físico y el asistente técnico hicieron parte del equipo de trabajo de Gamero durante su primer paso por Millonarios hace unos años y en lo que fue el paso del técnico con el Deportivo Cali. Sin embargo, según menciona el periodista, en esta oportunidad, al parecer, estos deportistas serían reemplazados por Julio Charales y Jorge Castro, información que por ahora no ha sido confirmada.

Por ahora, no se conocen más detalles de todo lo que sería el regreso del técnico a Millonarios, pero según han mencionado varios hinchas, esto los ilusiona con la esperanza de poder levantar la copa nuevamente.