Deportivo Pereira vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO el debut de Alberto Gamero

Deportivo Pereira vs Millonarios será, sin lugar a dudas, uno de los partidos más atractivos de esta jornada del 6 de septiembre en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo ‘embajador’ buscará mejorar su reciente racha de resultados.

Para ello deberá buscar vencer a los pereiranos, en el que será el gran inicio de la nueva era de Alberto Gamero, con su regreso al banquillo del equipo capitalino.

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Este encuentro estará imperdible, y si usted desea vivir todas las emociones de este encuentro, aquí le contamos los detalles de este partido que presentará gran atractivo en este fútbol de domingo.

Llega el debut de Alberto Gamero

Las últimas horas han estado llenas de notable movimiento para Millonarios en el área deportiva. Luego de la destitución de Fabián Bustos y la caída en el clásico capitalino, el equipo ‘albiazul’ busca mejorar su desempeño.

Para ello deberá buscar una victoria frente a Deportivo Pereira con carácter de urgencia. 3 puntos serían claves en el comienzo del nuevo camino de Alberto Gamero en este club.

Hasta el momento la tabla de posiciones presenta el siguiente panorama para Millonarios:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 15 puntos

3- Deportes Tolima – 13 puntos

4- Atlético Nacional – 12 puntos

5- Millonarios – 11 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Independiente Santa Fe – 10 puntos

8- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

9- Once Caldas – 9 puntos

10- Águilas Doradas – 9 puntos

11- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

12- Deportivo Cali – 8 puntos

13- Fortaleza – 7 puntos

14- Inter de Bogotá – 7 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 6 puntos

16- Deportivo Pereira – 5 puntos

17- Boyacá Chicó – 5 puntos

18- Junior de Barranquilla – 3 puntos

19- Deportivo Pasto – 2 puntos

20- Alianza – 2 puntos

El equipo de la capital necesita una victoria para salir del quinto puesto. El ‘embajador’ se posiciona como quinto. Aunque tiene menos partidos disputados, por lo que necesita mantener el margen actual.

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Hora y dónde ver EN VIVO Deportivo Pereira vs Millonarios

En caso de que quiera disfrutar de este partido, le contamos que el encuentro iniciará a las 6:10 p.m., para verlo deberá sintonizar la señal oficial de WinSports+.

Sin lugar a dudas, este partido será imperdible para los amantes del balompié colombiano, y de las emociones que esta liga depara.