Millonarios vs Deportivo Cali: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ por la fecha 5 de la Liga BetPlay

Millonarios vs Deportivo Cali será uno de los partidos de mayor importancia en la Liga BetPlay durante esta semana. El ‘embajador’ y el ‘azucarero’ chocarán por todo lo alto, en un partido lleno de emociones para el balompié.

El equipo capitalino continúa su camino, con el esfuerzo de conseguir 3 puntos claves bajo el mando de Alberto Gamero, quien debutó hace pocos días.

Más noticias: Partidos de Mundial Femenino de fútbol Sub-20 en Polonia 2026: Calendario completo fase de grupos

Este encuentro será uno de los más esperados, y presentará una oportunidad imperdible para que el ‘embajador’ regrese a la senda de los 3 puntos de la Liga BetPlay.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, Millonarios ha sido uno de los equipos protagonistas de este segundo semestre en la Liga BetPlay. El equipo ‘embajador’ se ha esforzado en la cancha por conseguir una posición privilegiada en la tabla.

Aun así, algunas inconsistencias en el rendimiento causaron que tuviera que cambiar de técnico. Fabián Bustos fue despedido del club, y en su lugar las riendas del equipo han sido tomadas por Alberto Gamero.

El entrenador regresó al club el pasado 6 de septiembre, con un encuentro ante Deportivo Pereira que culminó con empate.

Más noticias: La leyenda del fútbol que se convirtió en baterista: toca himnos icónicos del rock

Frente a los últimos resultados, la tabla de posiciones del torneo local marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Deportes Tolima – 16 puntos

3- Independiente Medellín – 15 puntos

4- Atlético Nacional – 12 puntos

5- Millonarios – 12 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Independiente Santa Fe – 10 puntos

8- Águilas Doradas – 10 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

10- Once Caldas – 9 puntos

11- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

12- Deportivo Cali – 8 puntos

13- Inter de Bogotá – 8 puntos

14- Fortaleza – 7 puntos

15- Deportivo Pereira – 6 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 6 puntos

17- Boyacá Chicó – 5 puntos

18- Junior de Barranquilla – 3 puntos

19- Deportivo Pasto – 2 puntos

20- Alianza – 2 puntos

Ante esto, el partido entre Millonarios y Deportivo Cali será uno de los más importantes para la posición de ambos equipos en la tabla.

Hora y dónde ver Millonarios vs Deportivo Cali HOY 10 de septiembre

En caso de que quiera disfrutar del encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali, les contamos que comenzará este 10 de septiembre sobre las 8:00 p.m.

Sin lugar a dudas, este partido será imperdible y podrá verlo EN VIVO en la señal oficial de WinSports+. Además también puede seguirlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.