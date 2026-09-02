¿Quién dirigirá el clásico en Millonarios? El equipo ‘embajador’ reveló su nuevo entrenador

Millonarios fue uno de los equipos protagonistas del FPC el pasado 1 de septiembre. El ‘embajador’ sorprendió a todos sus fanáticos luego de sorprender a sus fanáticos con la noticia del despido de Fabián Bustos.

Luego de un empate frente a Inter de Bogotá, el equipo de la capital optó por separar caminos de este director técnico. Esto dejó a varios fanáticos sorprendidos, sobre todo por darse a un día del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.

Más noticias: Millonarios habría despedido al director técnico Fabián Bustos: esto se sabe

El banquillo del equipo de la capital quedó vacío antes de este encuentro. No obstante, Millonarios ya reveló el nombre del entrenador que dirigirá este partido.

¿Quién dirigirá el clásico en Millonarios?

El vínculo de Fabián Bustos con Millonarios llegó a su fin el pasado 1 de septiembre. A través de sus redes sociales, el equipo ‘embajador’ reveló que el entrenador quedaba desvinculado del equipo.

Este director técnico no logró sumar ante Inter de Bogotá, lo que lo dejó fuera del banquillo ‘albiazul’. Dicha decisión resultó sorpresiva para la liga en general, y para los fanáticos del equipo capitalino.

La destitución de este entrenador llegó a un día de un nuevo clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe. Ante esto, muchos tuvieron la duda de quien dirigirá este encuentro para el ‘embajador’.

Ante la duda, el propio equipo reveló el reemplazo de Fabián Bustos luego de dar a conocer su destitución. Según explicó Millonarios, quien ocupará el puesto de entrenador será Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza.

El equipo capitalino contará con estos dos nombres como interinos para este encuentro que se llevará a cabo este 2 de septiembre, en un nuevo choque entre el ‘león’ y el ‘embajador’.

Más noticias: ¿Richard Ríos es hincha de Millonarios? Este es el video viral de su infancia que lo revelaría

Por el momento se desconoce quien será el entrenador de Millonarios para lo restante del semestre en la Liga BetPlay 2026-II, aunque varios nombres han empezado a ser mencionados como posibilidades concretas.

¿A qué hora es el clásico capitalino?

En caso de que quiera disfrutar del clásico de la capital, les contamos que el encuentro se llevará a cabo a partir de las 8:25 p.m. desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este partido estará imperdible, y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el campeonato local, luego de un inicio lleno de emociones para estos combinados.