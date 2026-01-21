Superliga 2026 HOY: hora y dónde ver EN VIVO la definición entre Junior de Barranquilla y Santa Fe

Junior de Barranquilla y Santa Fe definirán hoy el gran ganador de la Superliga 2026. Este icónico trofeo del fútbol en Colombia vivirá una fecha de definición, con lo que será un partido imperdible para los hinchas de ambos equipos.

El ‘tiburón’ y el ‘cardenal’ llegan con un panorama totalmente igualado, por lo que esta definición presentará una cantidad enorme de emociones para los amantes del balompié.

Para que no se pierda ni un solo detalle de este choque, aquí les contamos toda la información referente al encuentro, e lo que será una definición imperdible.

Así llegan ambos equipos

Tanto Junior de Barranquilla como Independiente Santa Fe han vivido semanas movidas en esta mitad de enero. Ambos equipos iniciaron su acción dentro de la Liga BetPlay 2026-I.

Por un lado los barranquilleros cayeron como locales ante el Deportes Tolima por un marcador de 0-2. Mientras que Santa Fe igualó a 1 ante Águilas Doradas.

Aun así, su foco está ahora en la Superliga 2026, el gran trofeo que enfrenta a los 2 campeones del máximo trofeo del fútbol colombiano en 2025.

El choque de ida fue disputado el pasado 15 de enero, cuando ambos equipos se midieron y acabaron con un marcador de 1-1.

En dicha ocasión los goleadores fueron Hugo Rodallega, y Teófilo Gutiérrez, quien igualó el encuentro y dejó todo servido para una definición imperdible en la vuelta.

Este choque se vivirá por todo lo alto, y con gran igualdad, aun así tendrá una baja para el Junior de Barranquilla, como es el caso de Teófilo Gutiérrez, expulsado en el choque de ida.

Ante esto, este será el primer trofeo del fútbol colombiano en este 2026, por lo que el foco de los amantes del balompie local estará en este partido.

Hora y dónde ver EN VIVO la definición Junior y Santa Fe

Si quiere ver este encuentro, les contamos que el inicio del mismo se dará este 21 de enero desde el estadio Nemesio Camacho El Campín, con un puntapié inicial desde las 7:30 p.m.

Por otro lado, para sintonizar este encuentro, deberá ver la señal de Win Sports+. También podrá seguir el choque con más pasión y menos técnica con nuestra transmisión del Rock N’ Gol de Radioacktiva.