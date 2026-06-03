’Super Mario Galaxy’ rompió histórico récord en el cine: superó a ‘Minecraft’ y está entre las grandes

‘Super Mario Galaxy’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las películas más destacadas de este 2026 en la industria del cine. Esta película ha encantado a miles de fanáticos tanto de los ‘videojuegos’ como de los ‘films’.

Este icónico fontanero italiano ha enamorado a sus fans, gracias a varios videojuegos históricos. Si bien el ‘gaming’ es su campo principal, el gran salto al cine para esta franquicia ha sido brillante.

Ya lo demostró en 2023, con el lanzamiento de ‘Super Mario Bros’, una película que encantó a todos, y se convirtió en la película más taquillera en la historia de las producciones basadas en videojuegos.

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En este 2026 se dio la salida de la secuela de esta producción, esta vez enfocada en el universo de ‘Super Mario Galaxy’. El éxito ha vuelto a replicarse, y de hecho, esta película rompió un histórico récord.

’Super Mario Galaxy’ rompió histórico récord en el cine

’Super Mario Galaxy’ ha brillado por meses. Desde su gran salida hace un buen tiempo, los fanáticos del cine y de los videojuegos han disfrutado de esta película, y de cada una de las referencias que incluyó esta producción.

El éxito ha sido brillante, no solo demostrado en el cariño que han demostrado los fanáticos hacia esta producción en redes sociales, sino también por sus logros en taquilla.

La recaudación internacional de este ‘film’ ha sido notable, y de hecho, ha sido una de las más altas de los últimos años.

‘Super Mario Galaxy’ ha sido capaz de recolectar 985 millones de forma acumulada. Esto la ha dejado muy cerca de la increíble cifra de 1000 millones, pero el éxito es innegable.

De hecho, aunque esta cifra no pudo ser lograda, los 985 millones le sirvieron para romper un récord enorme y destronar a una producción destacada como lo fue ‘Minecraft’.

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Esta nueva entrega de Mario se convirtió en la segunda película basada en videojuegos más taquillera de la historia. El fontanero italiano quedó por encima del universo de cubos, que en la gran pantalla había recolectado 961 millones.

Cabe recordar que la cima de este apartado le pertenece justamente a ‘Super Mario Bros’, la primera película de esta franquicia, que llegó a recolectar 1.361 millones en el 2023.

Ambas conquistas hablan del enorme legado de ‘Mario Bros’ que ha llegado a atravesar el mundo de los videojuegos, hasta llegar al cine.