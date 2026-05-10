¿’Mortal Kombat 2′ tiene escena postcréditos? Esto se sabe sobre el final de la ansiada película

‘Mortal Kombat 2’ es una de las películas más esperadas de este 2026. Después de la entrega inicial de 2023, esta saga inspirada en los icónicos videojuegos, los fanáticos estaban esperando la nueva entrega en los cines.

El gran lanzamiento de esta producción se dio el pasado 7 de mayo, y ha generado una cantidad importante de emociones a nivel internacional. Tal y como sucedió con la entrega número 1, los fanáticos han demostrado gran expectativa.

Si usted es uno de estos fans, y aun no ha visto esta película, aquí les contamos si tiene escena postcréditos, para que sepa que esperar luego de la última parte del ‘film’.

¿’Mortal Kombat 2′ tiene escena postcréditos?

‘Mortal Kombat’ ha sido, sin lugar a dudas, una de las franquicias de videojuegos más grandes e icónicas en la historia del ‘gaming’. Esta producción ha encantado a varias generaciones, a partir de distintos títulos que han marcado época en la industria.

Si usted es fanático de esta producción, sin lugar a dudas, la llegada al cine de esta saga debe haber sido una absoluta alegría.

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Desde su lanzamiento en 2023, los amantes de ‘Mortal Kombat’ disfrutaron de la primera entrega en el cine, con toda la emoción que representan los shao-lin y este universo de combates.

Claramente en este 2026 esta expectativa ha sido incluso mayor, luego del éxito de la primera entrega. Después de mucha espera, la ansiada película de ‘Mortal Kombat 2’ ha llegado a su fecha, y la emoción ha sido notable.

Esta producción llegó al cine el 7 de mayo, y llega para competir con varios gigantes de la industria en el momento, como ‘Michael’ o ‘Super Mario Galaxy’.

La recaudación de esta película hasta ahora ha superado los 20 millones de dólares, lo que denota la emoción por esta producción.

Si aun no ha ido a verla, le contamos que le espera una trama emocionante, llena de combates y luchas de poder, sin dudas, brillantes. No obstante, si espera escena extra, le revelamos que esta película no cuenta con ella.

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Tal y como en el caso de la primera producción, no hay escenas después de los créditos, por lo que toda la emoción de esta entrega se encapsula antes del fundido a negro de la pantalla.