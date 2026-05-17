¿Cuándo va a salir la biopic de Ozzy Osbourne? Hijo del ‘Principe de las tinieblas’ confirma fecha tentativa

La esperada película biográfica sobre Ozzy Osbourne continúa tomando forma y ya perfila su llegada a los cines para 2028. A casi un año de la muerte del icónico músico, su hijo Jack Osbourne confirmó que el proyecto avanza a paso firme y que el equipo creativo ya completó el guion de una de las producciones más comentadas dentro del universo del rock.

La cinta, desarrollada por Sony Pictures y Polygram Entertainment, buscará retratar la vida del histórico líder de Black Sabbath, además de explorar su relación con Sharon Osbourne, pieza fundamental en la consolidación de su carrera artística y mediática. El libreto quedó en manos de Lee Hall, reconocido por películas como Rocketman y Billy Elliot.

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Durante una reciente actualización en su canal de YouTube, Jack Osbourne entregó detalles concretos sobre la producción y dejó claro que el largometraje sigue adelante pese al fallecimiento de su padre, ocurrido el 22 de julio de 2025. El músico murió a los 76 años después de una extensa batalla contra el Parkinson, semanas después de participar en el concierto homenaje “Back to the Beginning”, evento que marcó la despedida definitiva de Black Sabbath sobre los escenarios.

“Les puedo asegurar que estamos avanzando. Hoy estuve hablando por teléfono sobre el tema. El guion está listo. Todo va bien. Esta película se hará sin duda”, comentó Jack. Más adelante agregó: “Siendo realistas, ya estamos a mitad de 2026, así que probablemente no se estrene hasta 2028. Pero nunca se sabe. En fin, estamos trabajando a toda máquina. Estamos a punto de empezar a buscar un gran director”.

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¿Qué detalles se saben sobre la película biográfica sobre Ozzy Osbourne?

El proyecto cinematográfico nació oficialmente en 2021, aunque Ozzy Osbourne ya había mencionado en tono de broma, años atrás, que le habría gustado ver a Denzel Washington interpretándolo en la pantalla grande. Desde entonces, la expectativa entre los fanáticos creció constantemente, especialmente tras conocerse que la producción ya tendría seleccionado al actor principal. Jack incluso describió al intérprete como “fenomenal”, aunque prefirió mantener en reserva su identidad.

La película también llega en un momento favorable para las biografías musicales en Hollywood. El éxito comercial de Michael reforzó el interés de los estudios por este tipo de producciones, abriendo el camino para que la historia del llamado “Príncipe de las Tinieblas” se convierta en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.

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