¿’Super Mario Galaxy’ tiene final postcréditos? Esta es la verdad sobre la película del momento

‘Super Mario Galaxy’ es, sin dudas, una de las películas del momento en la industria del cine. Esta producción ha enamorado a miles de personas, tal y como se ha demostrado con emoción a nivel internacional.

Miles de personas disfrutan de esta secuela de la icónica franquicia de los videojuegos en el mundo del cine. Sin dudas, la llegada de Yoshi, y el regreso de Mario y Luigi ha encantado a todos.

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Si usted aun no ha visto esta película, aquí les contamos si esta producción tiene escena postcréditos, para que sepa hasta cuando quedarse en la sala de cine.

¿’Super Mario Galaxy’ tiene escena postcréditos?

Sin lugar a dudas, ‘Super Mario Bros’ fue uno de los mejores estrenos en el mundo del cine en los últimos años. Esta película brilló de forma notable, gracias a su estilo, y el protagonismo de la franquicia más vendida en la historia de los videojuegos.

Este éxito buscará ser repetido en este 2026. En este caso se dará con una fórmula que incluye a otros de los personajes más adorados de este universo de videojuegos, como es el caso de Yoshi.

Su gran estreno de forma oficial el pasado 1 de abril de 2026. Por ahora, su éxito ha sido claramente destacado tal y como lo demuestra la emoción en redes, y su recaudación internacional.

Esta película promete incontables referencias, y una trama que encante a los fans, tal y como sucedió con la primera producción de este universo ‘gamer’.

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Si aun no ha asistido a ver esta película, les recomendamos que no se vaya antes de tiempo. Esto debido a que esta producción tiene 2 escenas postcréditos.

La primera de ellas será a mitad de los créditos, mientras que la segunda será el final definitivo de la película, por lo que debe permanecer en la sala hasta que se apaguen las pantallas.

Sin lugar a dudas se espera que el éxito de esta película sea tan notable como lo fue en su primera entrega, con lo que fue una película que se convirtió en un absoluto fenómeno internacional.

Por el momento, el gran inicio ha resaltado con gran emoción, con miles de ‘gamers’ y amantes de la cultura ‘geek’ que ya han ido al cine a ver este ‘film’.