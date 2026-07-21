Corea del Sur ofrece millones a solteros por enamorarse y casarse; el cupido más generoso

Corea del Sur busca nuevas estrategias para enfrentar la baja natalidad y, entre las iniciativas más llamativas, destaca un programa impulsado por el distrito de Saha-gu, en la ciudad de Busan.

La propuesta combina encuentros organizados por el gobierno local con incentivos económicos dirigidos a jóvenes solteros que inicien una relación y decidan dar el siguiente paso hacia el matrimonio, una medida que ha despertado interés dentro y fuera del país.

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De acuerdo con información publicada por medios locales y replicada por El Tiempo, el consejo del distrito de Saha-gu aprobó un presupuesto específico para poner en marcha este plan como respuesta al persistente descenso de la tasa de natalidad en Corea del Sur, uno de los desafíos demográficos más importantes que enfrenta la nación asiática.

El programa establece requisitos concretos para los aspirantes. Solo pueden participar quienes hayan nacido entre 1981 y 2001. Además, la administración distrital revisa cada solicitud mediante la documentación presentada y una entrevista diseñada para determinar si el candidato cumple con las condiciones de elegibilidad.

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Programa de citas en Corea del Sur con apoyo económico

La iniciativa funciona a través de citas a ciegas coordinadas por las autoridades locales. Este formato ha recibido comparaciones informales con el conocido programa de televisión I Am Solo, aunque incorpora un componente diferencial: además de facilitar el primer encuentro entre los participantes, el gobierno financia distintas etapas de la relación.

En lugar de limitarse a organizar actividades de socialización, el distrito destina recursos para cubrir gastos relacionados con las primeras salidas de la pareja e incluso brinda apoyo cuando la relación evoluciona hacia el matrimonio y la conformación de un nuevo hogar.

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Bonos que ofrece Corea del Sur para quienes tengan citas y se casen

Los participantes que cumplan con los requisitos pueden acceder a varios incentivos económicos contemplados dentro del programa: