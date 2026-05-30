Así lucen los niños de El Efecto Mariposa más de 20 años después: ¿Siguen actuando?

El Efecto Mariposa se convirtió en una de las películas más recordadas de los años 2000 gracias a su historia centrada en los viajes en el tiempo, las consecuencias de las decisiones y los cambios en la vida de sus personajes. Aunque gran parte de la atención estuvo puesta en Ashton Kutcher, varios de los momentos más importantes de la trama estuvieron protagonizados por los actores que interpretaron a los personajes durante su infancia.

Más de dos décadas después del estreno de la cinta, muchos seguidores se preguntan qué ocurrió con los niños que hicieron parte del elenco y si continuaron desarrollando una carrera dentro de la actuación.

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Logan Lerman siguió vinculado al cine

Uno de los actores infantiles más recordados de la película fue Logan Lerman, quién interpretó la versión joven de Evan Treborn.

Tras su participación en la producción, continuó construyendo una carrera en la industria del entretenimiento y posteriormente protagonizó proyectos como Percy Jackson y the olympians. Con el paso de los años se mantuvo activo dentro del cine y la televisión.

Amy Smart tuvo pocas apariciones posteriores

Amy interpretó a la joven Kayleigh Miller, uno de los personajes centrales de la historia. Después de participar en la película, su presencia en producciones audiovisuales fue mucho más limitada en comparación con otros integrantes del elenco.

Su carrera pública dentro de la actuación no tuvo la misma continuidad que la de algunos de sus compañeros.

William Lee Scott también continuó actuando

Otro de los actores infantiles de la película fue William Lee Scott , quien dio vida al joven Tommy Miller. Luego de su aparición en Efecto Mariposa participó en distintas producciones de cine y televisión. Manteniéndose relacionado con la actuación durante varios años.

Su trabajo en la industria le permitió seguir apareciendo en diferentes proyectos después del éxito de la película.

La película sigue siendo recordada más de 20 años después

Estrenada en 2004, The Butterfly Effect continúa siendo una de las producciones más comentadas entre los seguidores del genéro. La historia protagonizaa pot Ashton Kutcher logró convertirse en una referencia dentro de las peliculas relacionadas con viajes temporales y realidades alternativas.

El publicó sigue mostrando interés por conocer lo ocurrido con los actores que interpretaron a los personajes durante su infancia.

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