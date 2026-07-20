Cursos GRATIS y certificados Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y más: Inscríbase cierra pronto

Quienes buscan fortalecer su perfil profesional en Bogotá todavía tienen una oportunidad para acceder a formación sin costo en algunas de las áreas con mayor demanda laboral.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), mantiene abierta una nueva convocatoria del programa Experta, que ofrece cursos certificados en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Cloud Computing, Analítica de Datos y otras disciplinas tecnológicas. El proceso de inscripción finalizará pronto (del 13 al 22 de julio) o antes si se completan los cupos disponibles.

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Cursos GRATIS y certificados en sectores con alta demanda

El programa Experta busca responder a las necesidades actuales del mercado laboral mediante capacitaciones enfocadas en habilidades digitales y empresariales. Cada curso tiene una duración aproximada de entre 50 y 60 horas y se desarrolla en modalidades presencial, virtual e híbrida, permitiendo mayor flexibilidad para los participantes.

La oferta académica también incluye espacios de formación orientados al fortalecimiento de emprendimientos y organizaciones, con contenidos relacionados con gestión empresarial, ventas y servicio al cliente.

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Además de la capacitación, la estrategia contempla conexiones con organizaciones no gubernamentales y empresas dedicadas a atención al cliente, procesos digitales y el sector de fianzas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleabilidad.

Estos son los cursos disponibles en Bogotá

La convocatoria vigente del programa reúne formación en áreas estratégicas para la transformación digital y la industria tecnológica. Los interesados podrán postularse a los siguientes cursos:

Inteligencia Artificial (IA).

Ciberseguridad.

Cloud Computing.

Desarrollo de software.

Analítica de datos.

Transformación digital.

Estas áreas se encuentran entre las más solicitadas por empresas que requieren talento especializado en tecnologías emergentes y procesos de innovación.

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Requisitos para inscribirse en los cursos certificados

Las personas interesadas deberán completar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.

Entre los requisitos figuran ser mayor de edad y residir en Bogotá. Además, no podrán participar quienes sean beneficiarios de Socios Talento Capital, beneficiarios activos de Jóvenes con Oportunidades o de la Fundación Acción Interna mediante convenio con la SDDE.

Tampoco podrán postularse quienes ya hayan cursado temáticas similares dentro del convenio entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ni quienes actualmente hagan parte de más de un programa de formación ofrecido por la SDDE.