Sudamericano Femenino Sub-20, ¿cuándo inicia? fechas, selecciones y cómo seguir el torneo

El Sudamericano Femenino Sub-20 está listo para volver a robarse la atención del fútbol continental. El torneo, que reúne a las mejores selecciones juveniles de Sudamérica, marcará el inicio de una nueva ilusión para las futuras estrellas.

Las selecciones lucharán por el título y por los cupos a los torneos internacionales, en una cita imperdible para los amantes del fútbol. En esta nota te contamos cuándo inicia el campeonato, qué equipos participan y todos los detalles del torneo, que también tiene como protagonistas a las jugadoras de la Selección Colombia.

Sudamericano Femenino Sub-20

El Sudamericano Femenino Sub-20 comenzó el pasado 4 de febrero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes en Paraguay. Este campeonato será clave, ya que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se disputará en septiembre en Polonia. En esta edición participarán 10 selecciones, las cuales estarán divididas en dos grupos, tal como se ha venido realizando en los últimos años.

Cada grupo integrado por cinco selecciones jugará contra las demás y los equipos con mejor pocisión avanzarán en el torneo, teniendo las esperanzas arriba. Así quedaron integrados los grupos y con estas selecciones se enfrentará Colombia.

Grupo A: Paraguay – Colombia – Venezuela – Chile – Uruguay.

Paraguay – – Venezuela – Chile – Uruguay. Grupo B: Brasil – Argentina – Perú – Ecuador – Bolivia.

La fase final se jugará con los tres mejores equipos de cada uno de los grupos en un formato hexagonal, es decir, todos contra todos. El equipo que más sume puntos será el campeón y las cuatro primeras de la tabla clasificarán automáticamente al Mundial Sub-20 Femenino 2026 en Polonia.

Partidos de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20

Los partidos los podrás ver a través de la señal principal de Caracol, la app Ditu o de fútbol RCN. Así quedó el fixture de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Chile vs. Colombia – Viernes 6 de febrero 4:00 p.m.

⁠Colombia vs. Venezuela – Domingo 8 de febrero 4:00 p.m.

⁠Colombia vs. Uruguay – Martes 10 de febrero 4:00 p.m.

⁠Paraguay vs. Colombia – Jueves 12 de febrero 4:00 p.m