Este fue el mensaje que le envió Luis Díaz al colombiano que va a estar en el Super Bowl con la NFL

Los deportistas colombianos siguen brillando en el exterior. En esta oportunidad, Luis Díaz, estrella del Bayern Munich, decidió enviar un emotivo mensaje a uno de los jugadores del New England que va a participar en el Super Bowl LX. Se trata de Christian González, el colombiano que quiere dejar en alto el nombre del país en el exterior.

Teniendo en cuenta la trayectoria del guajiro y los eventos importantes en donde ha participado, quiso enviarle un mensaje de apoyo a su colega. Además, manifestó que espera logren ganar el Super Bowl, consiguiendo uno de los triunfos más relevantes en el deporte internacional.

Luis Díaz le envió emotivo mensaje a Christian González para el Super Bowl

El pasado jueves cinco de febrero, Luis Díaz apareció en redes sociales, usando la camiseta del equipo de González, el New England, la cual estaba marcada con el nombre del jugador colombiano de la NFL. El futbolista aprovechó para enviar un mensaje de apoyo y darle las gracias por representar a Colombia en este importante evento,

“Mucha suerte a mi hermano colombiano, Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero poder celebrar todo esto contigo pronto, un abrazo”, afirmó Lucho Díaz.

El jugador de la NFL se mostró muy conmovido con el mensaje y le agradeció al deportista por todo el apoyo que le brinda en este momento. “Esto es increíble, yo lo aprecio mucho”, aseguró González.

Desde las 6:30 p.m. del próximo domingo ocho de febrero del 2026, el New England va a enfrentar a los Seattle en el famoso evento del Super Bowl 2026. Esta sería la primera vez que un colombiano conseguiría este título en el fútbol americano y que disputa este importante encuentro deportivo que es histórico en Estados Unidos.

Tenga en cuenta que el evento deportivo más importante de fútbol americano se va a poder ver sin problema por medio de Disney+ en el canal ESPN, mediante suscripción paga.