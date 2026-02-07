La ciencia reveló cuáles son las canciones de rock más pegadizas de toda la historia; Queen en la lista

El rock no solo se siente, también se estudia. Un análisis científico se dio a la tarea de identificar cuáles son las canciones de rock más pegadizas de toda la historia, aquellas que se quedan en la cabeza desde el primer acorde y atraviesan generaciones. El resultado sorprendió a muchos y confirmó lo que los fanáticos sospechaban: clásicos inolvidables, entre ellos algunos temas de Queen, lideran la lista. En esta nota le contamos cuáles son las canciones elegidas y qué dice la ciencia detrás de su éxito eterno

Sin duda, crear canciones que permanezcan en la memoria colectiva y resulten imposibles de dejar de disfrutar es uno de los grandes objetivos de muchas bandas. Para determinar cuáles son las canciones más pegadizas de toda la historia, la ciencia analizó una serie de factores clave que explican por qué estos temas siguen conquistando a generaciones.

¿Qué tuvo en cuenta la ciencia?

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, reveló cuáles son las canciones que quedan en la memoria de las personas. El estudio científico tuvo en cuenta varios puntos importantes para determinar cuáles son las más memorables, teniendo a Queen como la líder de la lista.

Estos fueron los puntos que tuvieron en cuenta: receptividad, equilibrio entre previsibilidad y sorpresa, potencia en la melodía y repetición rítmica. Estos puntos son claves para calcular la presencia del llamado “gusano auditivo”, que explica el por qué muchas canciones siguen resonando en la cabeza de las personas.

Las 10 canciones de rock más pegadizas de toda la historia

Queen fue elegida como la banda con canciones más pegadizas de toda la historia, con tres temas dentro de la lista. Además, su icónico sencillo ‘We Will Rock You’ es el indiscutible número uno y que, a pesar de los años que han pasado desde su lanzamiento, sigue siendo muy sonado. Sin duda, este tema está en la memoria de millones de personas en el mundo.