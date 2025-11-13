El show de Nirvana que a Kurt Cobain le pareció “malo”; fue pocos meses antes de su muerte

Kurt Cobain se consolidó como uno de los artistas más influyentes del rock como el líder y vocalista de Nirvana, una de las bandas más importantes del rock de los años noventa. Con su voz rasgada, su estilo simple y su forma de escribir canciones, se convirtió en un ícono del grunge, un género que cambió la música de esa época.

A lo largo de su carrera, Cobain fue reconocido por su talento, pero también por su lado más humano. Aunque alcanzó el éxito mundial con Nevermind, el músico rechazaba la idea de ser visto como un ídolo. Su vida terminó trágicamente en 1994, cuando tenía solo 27 años.

Le puede interesar: Los 15 guitarristas zurdos más famosos del rock según la IA: Kurt Cobain y Jimi Hendrix en la lista

Nirvana dejó un legado enorme con discos como Bleach, Nevermind y In Utero. Canciones como Smells Like Teen Spirit, Come as You Are o Heart-Shaped Box siguen siendo escuchadas y coreadas por nuevas generaciones. A pesar de que su carrera fue corta y no tuvieron muchos conciertos, la banda logró marcar un antes y un después en la historia del rock.

El show que a Kurt Cobain no le gustó

Uno de los conciertos más recordados de Nirvana fue el MTV Unplugged, grabado en noviembre de 1993. En ese show, la banda dejó de lado los amplificadores y mostró una versión más íntima de sus canciones.

Tocaron temas como All Apologies y Come as You Are, además de versiones de otros artistas, como The Man Who Sold the World de David Bowie y Where Did You Sleep Last Night de Lead Belly.

Mire también: El histórico disco musical que hizo llorar a Kurt Cobain: “no lo podía creer”

Aunque hoy es considerado uno de los mejores conciertos de la banda, Kurt Cobain no quedó contento con su actuación. Según contó Amy Finnerty, una ejecutiva de MTV, el músico bajó del escenario convencido de que había sido un mal show. “Me dijo: ‘Creo que estuvo mal. Creo que el concierto fue realmente malo. No creo que lo haya hecho bien’”, recordó.

En la grabación se pueden notar algunos errores pequeños, como acoples o notas desafinadas, pero nada que opacara la emoción del momento. Con el tiempo, el público y la crítica coincidieron en que ese concierto fue uno de los más especiales de Nirvana.

Aunque Cobain no lo sintió así, el MTV Unplugged se transformó en un símbolo de su talento y sensibilidad, y también en uno de los últimos grandes momentos de su carrera.