¿Qué es 'Something In The Way'? El significado de la histórica y melancólica canción de Nirvana

‘Something In The Way’ es una de las canciones más emblemáticas de Nirvana. La agrupación liderada por Kurt Cobain logró una gran cantidad de éxitos en el siglo pasado, gracias a su energía y estilo sonoro apegado al grunge.

Esto les permitió realizar varios lanzamientos, aunque, hay uno con el que muchos aseguran que llegaron a cambiar la percepción musical de los amantes al rock, y ese fue ‘Nevermind’.

Aquel álbum tuvo una gran cantidad de canciones destacadas, como fue el caso de ‘Something In The Way’, canción cuyo significado les explicaremos a continuación.

‘Nevermind’, un disco para la historia

Para nadie es un secreto que ‘Nevermind’ es un disco ampliamente reconocido a nivel mundial. Este álbum fue capaz de captar a varias generaciones con el paso de los años.

Por supuesto que, todos recuerdan la icónica portada del bebé con el billete, pero, también se destacan canciones históricas que quedaron grabadas en la memoria.

Un ejemplo de esto es ‘Smells Like Teen Spirit’, ‘Come As You Are’, o incluso ‘Something In The Way’, una de las canciones más melancólicas del catálogo de Nirvana.

Este fue el ‘track’ número 12 de este disco, e incluso es destacada para sus fanáticos gracias a su melodía, e inolvidable letra.

En cuanto a su significado, ‘Something In The Way’ habla sobre problemas sociales e incluso emocionales. En dicha canción se describe la vida bajo un puente, con escasos recursos.

Allí se habla sobre el abandono de lo material, pero también de la separación de la sociedad de manera particular, lo que lleva a vivir este aislamiento.

Esto para la época fue una dura crítica social, pero, también, según algunos, una reseña del estado emocional de Kurt Cobain.

Para mayor comprensión, aquí les dejamos la letra de ‘Something In The Way’ en español.

Letra de ‘Something In The Way’ de Nirvana en español

Debajo del puente

La lona tiene una gotera

Y los animales que capturé

Todos se convirtieron en mis mascotas

Y estoy viviendo de la hierba

Y de las goteras en mi techo

Está bien comer pescado

Porque no tienen sentimientos

Algo en el camino (X3)

Repite X2

Debajo del puente

La lona tiene una gotera

Y los animales que capturé

Todos se convirtieron en mis mascotas

Y estoy viviendo de la hierba

Y de las goteras en mi techo

Está bien comer pescado

Porque no tienen sentimientos

