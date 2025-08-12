Los 15 guitarristas zurdos más famosos del rock según la IA: Kurt Cobain y Jimi Hendrix en la lista

Este próximo 13 de agosto se celebrará el día del zurdo a nivel mundial. Gran parte del mundo se divide entre quienes son derechos, y quienes tienen como mano hábil la izquierda para llevar a cabo sus labores diarias.

A lo largo de la historia, varios zurdos han marcado hazañas históricas, tanto en el fútbol, como en otras áreas como lo es, por supuesto, la música.

Por ello, en el contexto del día del zurdo, y para destacar la trayectoria de estos legendarios artistas, les hablaremos sobre los 15 guitarristas más famosos con la mano izquierda.

Los 15 guitarristas zurdos más famosos

Es posible que a la hora de pensar en zurdos que brillaron en el mundo, entre los nombres que lleguen primero a la cabeza resalten los de Lionel Messi o Diego Maradona, por poner un ejemplo.

Varios futbolistas o deportistas en general han marcado historia con sus extremidades izquierdas, y este caso se presenta también en la música.

Distintos bajistas y guitarristas han brillado con su mano izquierda, por ello, para aprovechar el día del zurdo este 13 de agosto, les hablaremos sobre 15 músicos zurdos brillantes con las cuerdas.

Aunque se trata de una cifra amplia, elegir solo 15 artistas dentro de la historia de la música resulta complejo, por lo que hemos optado por consultar a la IA.

Gemini efectivamente eligió 15 músicos zurdos históricos, entre los que incluyó artistas puros de la guitarra, y también algunos multi-instrumentalistas.

La lista de nombres es la siguiente:

1- Jimi Hendrix

2- Tony Iommi

3- Paul McCartney

4- Kurt Cobain

5- Albert King

6- Dick Dale

7- Elliot Easton

8- Otis Rush

9- Omar Rodríguez López

10- Zacky Vengeance

11- Tim Armstrong

12- Eric Gales

13- Courtney Barnett

14- Barbara Lynn

15- Al McKay

Esta lista incluye nombres históricos de la música antigua y contemporánea, quienes han sido capaces de dejar un legado inolvidable escrito con su mano izquierda.

¿Por qué el 13 de agosto es el día del zurdo?

Si bien el mundo tiene una amplia cantidad de zurdos, pocos saben que hay un día en particular para generar conciencia para estas personas.

En 1976, la organización Lefthanders International eligió una fecha para concientizar a las personas respecto a los retos para los zurdos en un mundo para diestros.

Esta fue justamente el 13 de agosto, una fecha que aun a día de hoy perdura.