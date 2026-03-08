¿Su PS5 no detecta la red Wi-Fi? Esta puede ser la razón y cómo solucionarlo fácil y rápido

Tener una PS5 es el sueño de muchos ‘gamers’ alrededor del mundo. Esta consola es el último modelo de las icónicas PlayStation, lo que permite contar con una amplia cantidad de emociones a partir de los videojuegos.

Esta consola cuenta con una amplia cantidad de tecnología e innovación dentro del mundo del ‘gaming’ a nivel mundial.

Sin embargo, algunas fallas pueden presentarse, especialmente a la hora de detectar su red Wi-Fi, por lo que aquí les contamos la razón, y cómo solucionar estos errores de forma rápida.

¿Por qué mi PS5 no detecta el Wi-Fi?

Si bien en sus inicios PlayStation como una consola de videojuegos que funcionaba propiamente sin internet, esto en el tiempo actual ha cambiado.

La conexión se ha convertido en un factor clave para los usuarios que desean disfrutar de estas consolas, sobre todo a partir de PS3.

En el caso puntual de la PS5, el acceso a internet es clave para esta consola, sobre todo por la capacidad de así instalar videojuegos, jugar online, o disfrutar de contenido de ‘streaming’.

Sin embargo, en algunos casos, el PS5 puede tener algunos errores a la hora de conectarse a Wi-Fi, lo que puede ocasionar que su consola ni siquiera detecte la red.

Esto se debe a varios motivos. En algunos casos, su PlayStation estará optimizada para localizar la red de mayor estabilidad, aunque pueda dar un menor rendimiento.

Dicho caso suele darse principalmente cuando se tiene una red 5G, y otra de 2.4 GHz. Esa función podría hacer que su red 5G ni siquiera se detecte.

Por ello, para evitar este error, deberá activar una función que pocos conocen en la PS5. Para ello debe ir al apartado de redes. Allí verá una lista de las disponibles, y si pulsa ‘start’ verá una serie de acciones.

En ellas encontrará la posibilidad de limitar que su PS5 solo se conecte a redes 5G, lo que le permitiría acceder a su red deseada.

Sin embargo, en caso de que aun así no lo detecte, puede ser que su red se encuentre en un canal que no es posible encontrar para la PS5.

En este caso, se recomienda contactar a su proveedor de internet, y realizar las configuraciones pertinentes en la conexión para solucionar esto.